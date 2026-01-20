Ori se Bela kuća! Asmin i Kačavenda se ne zaustavljaju, Ivan i Matora predvideli njihov raskol (VIDEO)

Milan Milošević, voditelj emisije "Pretres nedelje", podigao je Ivana Marinkovića kako bi prokomentarisao prekid prijateljstva Asmina Durdžića i Milene Kačavende.

- Da li je ovo što joj je rekao napravilo sve - pitao je Milan.

- Ja za ovo nisam znao, iznenadio sam se. Ovo nije prvi put, ovo je već treći ili četvrti put, to je nešto vrlo slično kada se Kačavenda svađa sa Anđelom, vrlo bira reči. Meni ovo ništa nije novo, ovo je raspad sistema delimično gornjeg doma, samo sada pokazuju netrpeljivost na sitnicama. Nešto ih je drugo vezivalo u tom društvu, za Kačavendu se zna ko su joj drugovi, ovo su sve bili njeni prilepci. Vrlo jasna situacija, pomiriće se još dva puta - rekao je Ivan.

- Napolju i ovde ja nikada neću svom drugu da kažem: "Pu*i mi ku*ac", ja to ne radim ni napolju - rekao je Asmin.

- Sada si lepo objasnio da me nikada nisi ni smatrao drugaricom. Prećutala sam ti kada si mi rekao da sam kur*onka i da sam alkoholičarka. A drugo, što se Dače tiče, da, Dači svi pu*e ku*ac, isto kao i malom Urošu - rekla je Kačavenda.

- Ja smatram da je ovo odavno puklo, ja sam to i Mileni rekla. Distancirala se Milena kada je bilo ono sa Dačom i Minom. Bio je i kazino žurka, bilo je i situacija kada je tebi rekao par puta: "Sedi tu". Mislim da ste se poštovali zbog Đedovića - rekla je Matora.

- Ja mu ćutim pre toga za sve - rekla je Kačavenda.

- Ja sam joj svaki put rekao da mi smeta kada mi kaže tipa: "m*š u pi*ku materinu" - rekao je Asmin.

- Ovo je očekivano, ja sam to odavno rekao kada je bilo vezano za zadatak. Samo sam slušao šta priča Kačavenda, branila Daču od Luke, ona je tu ćutala kao miš, sada naravno brani. Ovo što je Kačavenda uradila, to je interes koji je ona pokazala u svakom svom druženju - rekao je Bebica.

- On je ušao u konflikt sa Asminom, Mina, Dača, pa i ja kada je trebalo - rekla je Kačavenda.

