Bez dlake na jeziku! Boginja ponovo pokušala da ponizi Maju, Matora sasula Đukiću sve u lice: Zapetljao se, što ne bi ušao u vezu sa Majom?! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ne štede reči!

Voditelj Milan Milošević dao je reč Tanji Stijelji Boginji, kako bi prokomentarisala video snimak Maje Marinković i Filipa Đukića.

- Za nju komentara više ni nema...Moram da prokomentarišem ovaj klip, ne mogu da shvatim da se oni svi druže. I Filip i Luka i Anita, i Filip i Maja, Maja danas govori da joj je Anđelo najdraži lik, a sa Anitom razmenjuje garderobu - rekla je Boginja.

Foto: TV Pink Printscreen

- Pljuvala je Luku u Odabranima jer nije hteo da bude sa njom i na kraju je priznala da se nije ljubila, pa jeste, pa kako kada si zaljubljena - rekla je Maja.

- Ona se je*ala, pa šta su joj drugi krivi što se je*ala?! Vidim da se povukla i da joj je krivo - rekla je Boginja.

Foto: TV Pink Printscreen

- Za mene je ispao loš i prema Maji i prema Aniti, iskreno sada pričam. Mogao je samo da ustane i da demnatuje i da kaže da ga ne mešaju. Pogrešio je što je ispričao to devojci u koju nema poverenje, svaki put kada sam devojkama pričala neke stvari, kada god su imale priliku, to su odrukale. Svako ko je malo pratio klip, Maja je njemu tada pijanom pokušala da skrene pažnju da ne izda. Filip neće obavezu...Mislim da Filip nije iskren kada je Maja u pitanju, mislim da se Filipu ne sviđa kako se Maja ponaša, kako se ponašala u prošlosti. Zašto ne bi ušao sa Majom u vezu?! Filip se plaši odgovornosti i njemu odlično ide od ruke to kao: "Ja sam rekao, je*iga", pa to ga ne kani odgovornosti - rekla je Matora.

Foto: TV Pink Printscreen

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

