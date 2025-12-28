Tetka ili teča?! Nerio priznao šta zamera Aneli i Asminu, Hana bez dlake na jeziku: Pola kažeš istinu, pola kažeš laž da bi ispalo da si u pravu! (VIDEO)

Ne štede reči!

Milan Milošević, voditelj "Nominacija", dao je reč Neriju Ružanjiju kako bi izneo svoju nominaciju.

- Možda i budući teča, da...Ne sviđa mi se što bespotrebno provlačiš Hanu u izlaganjima i skočiš na nju. Stvarno je bespotrebno! Ne znam šta bih rekao, iskreno sada nakon ovog Lukinog izlaganja, još sam pod utiscima. Držao bih se onoga što sam rekao da se njihovi gresi prebacuju na nas. Ma ne znam šta da kažem, stvarno...Zameram joj odnos prema meni, prema Hani, zameram joj sve što je slagala za mene i za Hanu. Ovaj put šaljem Aneli, ostavljam Asmina - rekao je Nerio.

- Slažem se sa Neriom, sve grehe svoje su prebacili nama, ovde će da izađe još mnogo situacija...Ovo što je rekla, to što je Luka rekao, ja sam to govorila i napolju i ovde. Verujem da ima još mnogo toga da se kaže, zameram joj mnogo toga. Pre me je bilo strah da kažem šta mislim o Asminu, on zna zašto, pričali smo o tome...Mislim da jesi nasilan, ishitren, reaguješ ishitreno, ne možeš da podneseš kada ti neko nešto kaže. Nisi imao razloga da skačeš na mene, pola kažeš istinu, pola kažeš laž da bi ispalo da si u pravu. Nemam šta da kažem, eto, mislim da si nesiguran u sebe, pretvaraš se kao neka muškarčina, a da to nisi - rekla je Hana.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić