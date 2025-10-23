Žestoko: Dača, Mina i Alibaba bez dlake na jeziku opleli po Aneli i Luki! (VIDEO)

Ne štede ih!

Mina Vrbaški, Asmin Durdžić i Danilo Dača Virijević šetali su po imanju i ogovarali Luku Vujovića i Aneli Ahmić.

- Nema potebe da ga vređaš jer on sam sebe vređa - rekao je Asmin.

- Ona je rekla da su fanovi pisali da postoji klip, a čim je stiglo pitanje mora da to postoji. Aneli pravi uvertiru za klip. Ne možeš da ne vidiš da te neko snima - govorio je Dača.

- I ja sam, ona voli da se snima - dodao je Asmin.

- Hoću da ti kažem da je možda taj klip već napolju. Ona je sigurna da to ima, pa se vadi da su fanovi. Ona hoće da bude žrtva kao Anđela Đuričić i da je to sajber nasilje. Najbolje bi bilo da ti pričaš sa njom - pričao je Dača.

- Lagano, ima dana - dodao je Durdžić.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić