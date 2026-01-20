AKTUELNO

Zadruga

Jovana pevačica bila gola u krevetu Bore Santane?! NOVE ŠOK INFORMACIJE! Trese se Bela kuća od njene svađe sa Janjušem: Blam me je da pričam... (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ne štede reči!

Voditelj Milan Milošević podigao je Tanju Stijelju, poznatiju kao Boginju, kako bi otkrila ono što ona zna o odnosu Jovane Cvijanović i Janjuša.

- Rekla sam sada Mini, kada smo Janjuš i ja imali raspravku, javio mi se fejk profil, ista priča ovako da je koristio žene, izbacio iz stana. Slala mi je prepiske na instagramu, evo ona kaže da nije ona, ja sam je sada pitala - rekla je Boginja.

- Mi smo bili se*s kombinacija, srećo moja - rekao je Janjuš.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja sam tebe prvi put videla kada je počela "Elita 9", ukucala sam da vidim ko si kada sam čula da imaš podršku sa Filipom...Naravno da sam iskorišćena...Zvao me je u izlaske, upoznao me je sa Samirom, Zola je tada bio, zna i on, znaju svi - rekla je Jovana.

- Rekla je da nemaš dinara i da te ona iskorišćava - rekao je Terza.

- Kada je Aneli prvi put rekla da je on tražio novac od mene, ja sam odmah tvojoj sestri pisala i pitala: "Odakle Aneli ova glupost da je on meni tražio novac", da je tražio, pošto sam sve ovo iznela, što ne bih i to rekla - rekla je Jovana.

- Jovana, da li si ti nakon prestanka viđanja sa Janjušem, bila sa Borom u vezi - pitao je Milan.

Foto: TV Pink Printscreen

- Nikada. Nisam bila kod njega na vikendici, ne znam gde živi čovek - rekla je Jovana.

- Ne zna gde živim, išli smo u kafanu samo jednom - rekao je Bora.

- Jovana, da li si nekada bila gola u krevetu sa Borom, pitam te još jednom - pitao je voditelj.

- Nikada, Bože me sačuvaj, znaš ti dobro da nisam bila, Janjuše smešan si kao cirkus, jer lažeš...Znaš dobro šta si radio na Borinom rođendanu. Blam me je da pričam šta je bilo na rođendanu. Zamisli blama, ti dođeš od Dragane - rekla je Jovana.

Foto: TV Pink Printscreen

- Šta se desilo kada sam krenuo od Bore kući?! Pričaj šta se desilo tada - pitao je Janjuš.

- Ništa, ja sam te pitala da se pozdravimo jer kreće Elita, ti si rekao da nemaš gde da se pozdraviš pošto si bio u Etno selu - rekla je Jovana pevačica.

- Ona je legla na auto, dobro, uhvatila si vrata i rekla: "Je l' moguće da me nećeš povesti?" - rekao je Janjuš.

- Kad te je varao sa Draganom Stojančević - pitao je Milan.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja to nisam ni znala. Ja otišla u Tršić za sedam dana, ona ustaje i priča u rijalitiju da je bila kod njega u stanu i on kaže: "Laže". Ti si meni rekao da Dragana laže, a ja znam da Dragana ne laže jer si rekla da si u stanu videla peškir "Aneli i Janjuš". Sve vreme sam se pitala kako - rekla je Jovana.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

