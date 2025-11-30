Malo patetike za sve iz publike: Miljana obrisala patos s Aneli i Asminom, Anita prekorila Durdžića, on izvređao Tamaru: Debeli slon, je*em joj mater! (VIDEO)

Ne štede reči!

Ivana Šopić, voditeljka emisije "Nominacije", dala je reč Maji Marinković, kako bi iznela svoju nominaciju.

- Sve što sam rekla prošle nedelje, ništa se od tada nije promenilo. Ja bih volela da tako i ostane, a što se tiče Asmina i Aneli, rekla sam da mi je drago što su spustili loptu zarad deteta, ali sve van toga mi nije normalno. Što se tiče Aneli i mene, da, nas dve jesmo na sudu, teške reči su pale, naravno da neću nikada prva započinjati sukob, ali sada da ja nju napadam i vređam lažno samo zato što ovi ljudi misle da to treba, ne pada mi napamet. Što se tiče Asmina, večeras je jako ozbiljan, ali ja ću biti direktna. Asmina i ja imamo stvarno lep drugarski odnos, tako će i ostati. Da, Asmin zna da bude manijak i psihopata, ali zna i da bude zanimljiv. Šaljem Aneli, ostavljam Asmina - rekla je Maja.

- Nemam mnogo toga novog da kažem, za Aneli ne osećam ništa loše sa njene strane, kada me pogleda, ne osećam ništa loše kao na početku, mislim da se lopta spustila. Što se tiče Asmina, najveće razočaranje do sada, ne mogu da mu oprostim neke stvari. Mislim da je nemoćan, može samo žene da vređa. Hajde mene da je uvredio, ali je uvredio moju drugaricu - rekla je Anita.

- Je*em joj ponovo mater, debeli slon - rekao je Asmin.

- Videćemo kada izađeš. Mislim da je folirant, da je rijaliti igrač. Sve ono što sam mislila spolja, trebalo je tako da ostane, nisam trebala da dajem priliku druženju. Mislim da je Aneli iskrenija, a mislim da on igra igru sa Aneli, želi da dokaže da je ona sve slagala. Šaljem Asmina, ostavljam Aneli - rekla je Anita.

- Što se tiče Anelinog i mog odnosa, znate šta mi izgovara. Kao što sam rekla, ja sam zaboravila šta je bilo u prethodnim, opet je počela sa onim njenim forama kiretaže, Željko i ostalo...Sinoć kada sam ustala da komentarišem, dobila sam pregršt uvreda i monstruoznosti. Da, mislim da su dva foliranta, malo patetike za sve iz publike. Asmin spušta loptu, a njegov cilj je da je dokazao da je Aneli lagala sve, uspeo je u tome. Šaljem Asmina, ostavljam Aneli - rekla je Miljana.

Autor: Nikola Žugić