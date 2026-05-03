Šta ke*aš dok kandidati pevaju?! Karleuša zaurlala na Viki, Desingerica skočio da je odbrani (VIDEO)

Rat na dva fronta!

Tokom komentarisanja nastupa Roberta Selingera, Jelena Karleuša ušla je u sukob sa Desingericom i Viki Miljković.

- Imam jedno pitanje za Viki, nevezano za glasanje...Šta ke*aš dok kandidati pevaju sve vreme - pitala je Karleuša.

- Je l' imamo pravo mi da pričamo?! Ne kaže se se*eš, kaže se: "pričaš" - rekla je Viki.

- Ti ne slušaš, ili čačkaš telefon ili pričaš. Alo, ćelavi, tebi se nisam obratila - urlala je Karleuša.

- Mi pričamo o kandidatu - rekla je Viki.

- Ja kada se obratim Despiću odgovara Viki, kada se obratim Viki, odgovara Despić, šta ste vi, Stanio i Olijo - urlala je Karleuša.

- Saslušali smo mi, prvu pesmu na pola, pa vidimo do kraja šta je - rekao je Desingerica.

- Svaki kandidat koji peva, ti pričaš sa Despićem! Komentarišeš kada završi pevanje je*em mu mater. Ekstremno nepoštovanje pevača i kandidata. Zamisli Viki da ti izađeš da pevaš, ućuti sotono! - rekla je Jelena.

- Ko pametniji - pitao je Desingerica.

- Evo ga opet ovaj demon, brate, ovo nema dalje - rekla je Karleuša.

