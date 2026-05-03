Tesno za sam kraj! Evo ko se iz baraža plasirao u OSMI KRUG (VIDEO)

Neizvesno!

Nakon što su kandidati izveli svoje dve pesme, usledio je baraž onih koji ipak, ovoga puta, nisu dobili sva četiri glasa "DA".

Kada su se predstavili, voditeljka Bojana Lazić saopštila je ko je u baražu imao sreće, pa se tako plasirao u sledeći krug.

- Iz baraža će se dalje plasirati, od njih 11-oro, petoro takmičara...Prvi kandidat koji ide dalje je Dimitrije Dilber. Drugi kandidat koji ide dalje je Robert Selinger. Treći kandidat koji ide dalje je Sofija Gajdobranski, a četvrti kandidat koji ide dalje je Jovan Gavrilović. Za plasman u sledeći krug ima mesta samo za još jednog kandidata, a to je Pavle Petković - saopštila je Bojana.

Autor: Nikola Žugić