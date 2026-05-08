Naša pevačica ima tri stana od po pola miliona evra: Pored pevanja ima unosan biznis zbog kojeg joj se stalno javljaju kolege

Pevačica Violeta Viki Miljković, članica žirija najgledanijeg muzičkog takmičenja "Pinkove zvezde", je na muzičkoj sceni od 1992. godine. Iza sebe ima mnoge hitove i koncerte, a pre nekoliko godina rešila je da se oproba i u sferi nekretnina.
Miljkovićeva je sa suprugom Draganom Taškovićem Tašketom prodala kuću na Bežanijskoj kosi 2019. godine, a onda se preselila u stan u luksuznom beogradskom naselju.
Kako su mediji pisali, oni su pazarili još dva koji izdaju, a svaki ih je stajao po oko 500.000 evra. Miljkovićeva i suprug su ubrzo ušli u svet nekretnina. Ona je otvorila firmu koja se bavi prodajom luksuznih stanova, kao i opremanjem takvih nekretnina. Svoj biznis je proširila na Tursku, Dubai i druge destinacije, a pevačici se za kupovinu i opremanje stanova javljaju mnoge kolege.
- Jako sam zadovoljna kako se moj privatni biznis razvija i ponosna sam na sve rezultate koje sam do sada postigla.U pregovorima smo s još nekim luksuznim kompleksima i polako se širimo. Naša firma radi direktnu prodaju, kao i uređenje samog enterijera.Mnoge kolege su nam ukazale poverenje, na šta sam im posebno zahvalna. Drago mi je da nam veruju, a mi se uvek potrudimo da im pružimo najbolje uslove i najkvalitetniju ponudu - izjavila je Viki za "Alo" 2022. godine. Iste godine pojavila se informacija u medijima da je Vikina fima uspela da zaradi za godinu dana čak 3 miliona evra.
