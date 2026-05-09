Anja Tabak fantastično otvorila osmi krug i prošla dalje, Desingerica joj zamerio što je bosa: Gledaju me tvoji prsti!

Ovo je hit!

Prva kandidatkinja ove večeri bila je Anja Tabak koja je izvela pesmu Zorice Brunclik "Ne dam ovo malo duše", a njena mentorka je Jelena Karleuša.

Nakon ovoga ona je izvela tradicionalnu pesmu "Čaje šukarije", a za svoj nastup dobila je sva četiri glasa i direktan prolazak u sledeći krug.

- Ja kao precedavajući mogu da odobrim da prvo Zorica komentariše - rekao je Desingerica.

- Sve mi je ovo nedostajlo - rekla je Zorica.

- Čak i Despić - pitala je Karleuša.

- Pa i on je deo nas, jedino ako ste mene otpisali - rekla je Zorica.

- Da kažemo istinu, ona je bila u Turskoj na plastičnim operacijama zato ovako dobro izgleda, a sledeća sam ja, ja ću da idem u Tursku i da promenim pol - rekla je Jelena.

- Ja- Anja, sine, ovo je jedan od tvojih najslabijih nastupa, izbor pesama je bio promašaj, moja pesma je preveliki zalogaj, ja sam dala glas, bila si suviše agresivna, ali razumem i želju, došli ste do samih vrata na ulaz u finale. Ovo je podrška, želim ti sve najbolje - rekla je Zorica.

- Ja baš gotivim tvoj vokal i to kako ti to radiš, meni se svidela Zoričina pesma, a drugo izvođenje, mislim da je bila pogrešna pesme, ja ti nikad ne bih skinuo patike i čarape, kunem ti se, da si imala čukljeve ili nešto, dao bih ti ne, pola pesme nisam slušao, idu prsti, gledaju me, ne znam da li si izmišljala jezik - rekao je Desingerica.

- Ja sam jedva čekala da se Zorica vrati, ne bih da joj protivrečim, ona je najpozvanija da komentariše njenu pesmu, ali meni se dopalo, nije kao ti, drugi je stil, drugi je fazon - rekla je Viki.

- Šlihtaro - vikala je Karleuša.

- Sve je to bilo super - rekao je Bosanac.

Autor: R.L.