Magična Anja Tabak! Dobila sva četiri da, Desingerica joj poručio: Hipnotisala si me!

Bila je sjajna.

Sledeća takmičarka ove večeri bila je Anja Tabak, koja je izvela makedonsku narodnu pesmu "Zajdi, zajdi", a njena mentorka je Jelena Karleuša.

Nakon ovoga, Ana je otpevala i pesmu Maje Odžaklijevske "Budi dobar kao što sam ja". Žiri kod nje nije imao nikakve dileme - sva četiri da i direktan prolaz u sledeći krug takmičenja.

- Bravo! Lepo, otmeno. Prva pesma je bila jako dobra, ali ne odvajaju se reči koje znače nešto, mesečina je jedna reč, to što ti nestane vazduha... Moraš da povedeš računa o tekstovima. Ali tvoj talenat i tvoja boja glasa, tvoja otmenost je preovladala da dam da, naročito bih našao sitnu zamerku, akcentovanje u drugoj pesmi, da ti guraš ritam, a ne tebe da gura matrica - rekao je Bosanac.

- Meni si se baš dopala u "Zajdi, zajdi" jer si je pevala na svoj način, ja je obožavam, baš mi se dopalo, nisi išla nasilno, nisi kopirala ničiju verziju. Mnogi pevaju verziju Tošeta Proeskog, on je to maestralno otpevao, ali ti nisi ni to. Imala si svoju i meni se to dopalo. Druga je bila okej, ali kao da te haljina malo sputala da vladaš scenom. Malo da daš više na tom performansu, ali se u pevanju ništa nije nedostajalo, bravo - rekla je Viki.

- Ja sam dao da, jer sam dva kruga dao ne. Zajdi, zajdi ne da ti ne leži, ne treba da pevaš, bez diskusije, bez mnogo priče. Maja ti super legla, ali sve je to bez krvi. Maja se ne peva tako. Da li si videla Maju kako to peva, ne stoji i ne peva. Zašto Jelena nisi prenela taj seksepil što ima Maja? Jako dobro pevaš, ali ne možeš da staneš ovako, gde je snaga, gde su tvoje godine. Stvarno šteta Anja, uradi nešto, pa ti Jelena bar znaš to, gde su ti pokreti. Ova mala Daria samo nju pogledaj kako ona to nosi i prenosi - rekao je Kemiš.

- Bila si odlična i savršena, baš mi se svidelo, bio sam hipnostisan, čak i u drugoj pesmi, bilo je baš glamurozno, kulturno, držala si mi pažnju, što je najbitnije u ovom poslu - rekao je Despić.

Autor: R.L.