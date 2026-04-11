Otvorila emisiju MAESTRALNO! Sofija Gajdobranski dobila sva četiri DA, Desingerica joj poručio: Smeta mi kad nisi čarobnjak iz Oza (VIDEO)

Ona je sve navikla da bude čarobna!

Prva kandidatkinja koja se predstavila u prvoj emisiji šestog kruga "Pinkovih zvezda" bila je Sofija Gajdobranski koja je otpevala pesmu Marije Šerifović "Pametna i luda", a njena mentorka je Jelena Karleuša.

Nakon ovoga ona je izvela i drugu pesmu, a u pitanju je bila numera Beti Đorđević "Počnimo ljubav iz početka". Za Sofijin nastup žiri nije imao mnogo dileme - sva četiri da za nju i direktan prolaz u sledeći krug takmičenja.

- Po mom mišljenju, jedan od najboljih kandidata iz Jeleninog tima, jako volim i uvek čekam tvoj nastup jer si originalna i jako dobra. Prva pesma mi je bila sve i emocija i tehnika. A u drugoj pesmi ti je malo pala energija, ne znam šta se desilo, ali nemoj onda - rekla je Viki.

- Mnogo se k*rčiš, zna da je volimo i da je publika voli i da ona peva bomba - rekao je Despić.

- Pogrešnoj ženi si to rekao, ona je najskromnije i najdivnije biće koje sam ja upoznala - rekla je Jelena.

- I mentorima i kandidatima je teško da izaberu tu brzu pesmu, to je teško, ali ova druga pesma je baš bila mrtva, bez energije, ali opšti utisak u ovom krugu mora da pršti pogotovo to od tebe očekujemo. Moj savet ti je da zaboraviš malo na glumu, gledamo isti film kad su takve pesme u pitanju. Birate taj sličan fah, nemoj više ovaj kabare. Ja sam sve pohvalila, svaki put jedva čekam tvoj nastup, a ovo je moj savet - rekla je Viki.

- Meni je bilo lepo, dobro mi je, Viki jeste u pravu što se tiče druge pesme, bila je malo sporija pesma, ali idete na siguricu i nije sve za svakoga, ja volim da mogu sve. A Viki hoće nešto drugo od nje, meni se sviđa tvoj stil, meni više smeta kad izađeš a nisi kao čarobnjak iz Oza - rekao je Desingerica.

- Dobro je bilo, i druga pesma je bila super, ali blaga je. Agresivnija joj leži, može ona da peva i fank, ovo je bilo mnogo šlagerski, a kad uzmeš nešto da tu bude krvi - rekao je Kemiš.

- Meni ništa nije smetalo, bio je samo problem odabira pesama, dva originala koji potpunom i načinom interpretacije biju više nego što ti možeš da izneseš. Prva pesma je bila u tvom fazonu, a očekuje se daj zaori. Odabir pesma bi trebalo biti oprezniji. Ne bih se upuštao i napuštao ovo u čemu se ti osećaš komforno, nije bilo loše, više je bilo bojažljivo - rekao je Bosanac.

Autor: R.L.