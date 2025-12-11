AKTUELNO

Ti si u momentima isti Sita: Hani pala roletna i brutalno isprozivala Neria za ponašanje, ne želi da ona bude najgora! (VIDEO)

Ne želi da ona bude na kraju kriva za sve!

Hana Duvnjak držala je predavanje Neriu Ružanjiju za ponašanje i tom prilikom mu je dala do znanja da više ništa neće smeti da uradi bez njenog znanja zato što ona za sve ispada najgora, a on dobri Nerio.

- Imaš mene da te volim, čuvam, pazim i mazim. Nisi sam, idemo ti i ja, ne samo ja. Ti si nas ukanalio, ali idemo se izvući - dodala je Hana.

- Ukanalio te? - upitao je Nerio.

- Nerio uništio si me svojim postupcima - rekla je Hana.

- Kojim? Što kažem pogrešnu reč? - upitao je on.

- Ovo upravo što sad radiš, svojim ponašanjem i ishitrenim odlukama. Sve što ti uradiš se okrene na mene i budem najgora - rekla je Hana.

- Onda najbolje da ne radim ništa - rekao je Nerio.

- Uništavaš aktivno našu vezu i aktivno mene ponižavaš i svoju ženu uveravaš da nije dobra za tebe. Ja se aktivno borim za tebem, a ti ne možeš da shvatiš da sam ja ovde zbog tebe. Nemoj me gledati tako ljuto Nerio - rekla je Hana.

- Ne mogu sad da pričam o ovome - rekao je Nerio.

- Napravi glupost, pa da vidiš šta će biti. Moje dete ukanališ li više od ovoga što jesi... - rekla je Hana.

- Ja kanalim svoje dete i tebe i sve, važi - rekao je Nerio.

- Da jer dopuštaš svojoj mami, babi i tetki - rekla je Hana.

- Ja nisam dobro - rekao je Nerio.

- Ja sve radim za tebe, a ti k*rcem ne možeš da makneš za mene. Došao si da nas odbraniš i onda sj*bao nakon sedam dana - rekla je Hana.

- Bilo bi sve drugačije da ti nisi ušla - rekao je Nerio.

- Sad sam opet ja kriva? Ti si u momentima isti Sita, j*beno ne mogu da verujem. Imaš li ti duše za mene? - upitala je Hana.

- Nemam - rekao je Nerio.

- Vidim - rekla je Hana.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

