Kako da mu verujem? Aneli sve više sumnja da je Luka snimao tokom odnosa, njemu pala roletna i zaurlao iz petnih žila! (VIDEO)

Zbog ovoga ne želi da bude s njom!

U toku je emisija "Pitanja novinara" voditelj Darko Tanasijević porazgovarao je sa Aneli Ahmić na samom startu od njenom raskidu s Lukom Vujovićem.

- Aneli, kako si? - upitao je Darko.

- Odlično, podigla sam se i super sam - rekla je Aneli.

- Zbog kojih si stvari donela konačnu odluku da ne budeš više sa Lukom? - upitao je Darko.

- Doneli smo zajedno odluku i dogovorili smo se da vreme pokaže svoje, tako da se sve gomilalo i svađe i plač. Nemam volje za životom, činimo jedno drugo nesrećnim i tako je. Pokušavali smo mnogi ovde ispravljati krive drine, ali sve je to ovde negde opravdano na neki način i nismo napolju da se možemo rastaviti tako lako. Jako teško mi je da budem u istoj prostoriji sa njim jer bih se pomirila, a nije vreme za to - rekla je Aneli.

- Danas si shvatila da će ti Luka biti gori neprijatelj nego Asmin, ko te u to uveravao napolju, pošto si tako istakla? - upitao je Darko.

- Ne mogu da kažem ko me uveravao, ali očigledno je da nešto ne štima. Može mi ispasti veći neprijatelj tako što će potvrditi neke stvari i stati uz Asmina. Kada je počelo sve, on je branio i mene i moju celu proodicu, a sada toga više nema i vadi se na to da sam ja rekla: ''Nemoj'', a to imponuje svakoj ženi. Ne treba da se tuče već argumentima i rečima da stane uz voljenu osobu - rekla je Aneli.

- Je l' misliš da je Asmin nekim pričama o tebi uspeo da poljulja Lukino mišljenje o tebi? - upitao je Darko.

- Ne mislim jer je Luka napolju video mnoge stvari, ali danas je stao uz njega - rekla je Aneli.

- Šta ćemo s tim p*rno snimkom? - upitao je Darko.

- Ja u to ne verujem, navikli smo da Miljana priča neke stvari i laže - rekla je Aneli.

- To je takva glupost, nikad nisam snimao, a da jesam onda bih to rekao - rekao je Luka.

- Ja sam u životu dosta puta bila razočarana i ko je Luka sada da mu verujem kad on uvek u odnos trpa treću osobu? On nikada nije uzeo telefon mene da snima, zato ne mogu da verujem - upitala je Aneli.

- Kako kada si danas pričala drugu priču? Ti da veruješ da to nije snimio, zašto bi mu to pominjala uopšte? - upitao je Darko.

- Kako ja da verujem u to kada je on pripremio prijatelja Coku da mi uzme njegov telefon, ako napolju bude nešto radio? Nisam to ja došla i rekla i izmislila. On je mene počeo da ispituje za neki drugi snimak koji uporno spominje, tako da je on pokušao da prebaci loptu na to, a nije mu uspelo. Svi znamo šta se tu izdešavalo - rekla je Aneli.

- Nema p*rno snimak, ja ne mogu da budem sa ovom ženom jer laže - rekao je Luka.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

