AKTUELNO

Zadruga

Alibabi pala roletna: Maja ga izbacila iz takta, iz petnih žila zaurlao na nju! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Drama!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca" voditeljka Maša Mihailović pročitala je pitanje koje je bilo za Danila Daču Virijevića.

- Zašto perfidno odvajaš Asmina od Anite i poturaš mu Maju? - glasilo je pitanje za Daču Virijevića.

pročitajte još

Ko je prijatelj svima, zapravo nije nikome: Oglasila se Žana Omnia za Pink.rs i žestoko potkačila Vanju Živić, pa svu podršku uputila Kačavendi

- Ja to ne radim i to nije istina. Anita se druži sa Asminom koliko i Maja, čak i Anita malo više - govorio je Dača.

- Ja sam jasna, Asmin me ne interesuje u tom smislu, niti se družim - rekla je Maja.

Foto: TV Pink Printscreen

- Kad ti treba viski utorkom tad dođeš i tražiš piće - rekao je Dača.

- Je l' si se vratila u onaj deo sobe? - pitala je Miljana.

pročitajte još

ŠOK PREOKRET: Filip skočio da brani Teodoru, pa Bebicu proglasio glavnim krivcem jer ga je varala na oči! (VIDEO)

- Ja sam ptica skitnica. Oni rade zadatke da ostanu u odabranima - rekla je Maja.

- Ova devojka opet mnogo laže i k*rči se, a to nećeš moći još dugo - besneo je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

- Zadatak koji smo mi radili si ti u utorak popila - rekao je Dača.

- Nemoj ti ganjanja po kući i hvatanje kadra. Ćutim ti mesec dana, a sa mnom ne možeš tako da pričaš - urlao je Asmin.

- Nisam vam ja ovi fićfirići - dodala je Maja.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.  

Autor: A. Nikolić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Tresu se zidovi Bele kuće: Milovanu pala roletna! Iz petnih žila zaurlao na Aleksandru, ona jeca na sav glas! (VIDEO)

Domaći

Alibabi pala roletna: Uroš ga doveo do ludila, nastao KARAMBOL! Maja vrišti na sav glas (VIDEO)

Zadruga

Gastozu pala roletna: Anđela ga izbacila iz šina, ovo posle svega nije očekivao! (VIDEO)

Domaći

U dubini duše on... Aneli progovorila o odnosu sa Asminom, pa ga jednom rečenicom izbacila iz takta! Durdžić kao oparen skočio na nju (VIDEO)

Zadruga

Već pravi haos: Aneli urla iz petnih žila zbog Maje Marinković! (VIDEO)

Zadruga

Haos u Beloj kući: Alibabi pala rolatna, urla iz petnih žila! (VIDEO)