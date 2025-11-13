Alibabi pala roletna: Maja ga izbacila iz takta, iz petnih žila zaurlao na nju! (VIDEO)

Drama!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca" voditeljka Maša Mihailović pročitala je pitanje koje je bilo za Danila Daču Virijevića.

- Zašto perfidno odvajaš Asmina od Anite i poturaš mu Maju? - glasilo je pitanje za Daču Virijevića.

- Ja to ne radim i to nije istina. Anita se druži sa Asminom koliko i Maja, čak i Anita malo više - govorio je Dača.

- Ja sam jasna, Asmin me ne interesuje u tom smislu, niti se družim - rekla je Maja.

- Kad ti treba viski utorkom tad dođeš i tražiš piće - rekao je Dača.

- Je l' si se vratila u onaj deo sobe? - pitala je Miljana.

- Ja sam ptica skitnica. Oni rade zadatke da ostanu u odabranima - rekla je Maja.

- Ova devojka opet mnogo laže i k*rči se, a to nećeš moći još dugo - besneo je Asmin.

- Zadatak koji smo mi radili si ti u utorak popila - rekao je Dača.

- Nemoj ti ganjanja po kući i hvatanje kadra. Ćutim ti mesec dana, a sa mnom ne možeš tako da pričaš - urlao je Asmin.

- Nisam vam ja ovi fićfirići - dodala je Maja.

Autor: A. Nikolić