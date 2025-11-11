AKTUELNO

Zadruga

Mini pala roletna: Zarežala iz petnih žila na Bebicu i Teodoru, ne može više da sluša njihove laži! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Pobesnela!

U toku je emisija ''Pretres nedelje'' voditelj Milan Milošević dao je reč Aleksandri Jakšić kako bi progovorila o odnosu Teodore Delić i Filipa Đukića.

- Spontano smo Teodora i ja pričale danas, a ona mi je rekla da ne zna šta će biti s njima i da uopšte nije sigurna da li živi s njim. Priznala mi je da želi potpunu slobodu, ali njena energija je ugušena totalno - rekla je Jakšićka.

- Mi nismo zajedno, boli me k*rac šta vi pričate - rekao je Bebica.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ona potvrđuje da joj se svida Filip i znam da bi joj se svideo bilo koji drugi dečko samo da bi raskinula s Bebicom - rekla je Jakšićka.

- Filip konstantno prolazi i gleda je, a Bebica je vuče za ruku. Teodora je vrlo jasno, kada je Jompas ustao ovde i rekao da se gledaju, ona je rekla: ''Ko te gleda budaletino''. Ja Teodori znam pogled, znam je odlično i znam šta radi. Ona ima naviku s njim i on joj preti ovde sve vreme - rekao je Dača.

- Ja sam ostala da sedim na garnituri, a Teodora je bila napolju s Asminom i on je došao i seo odavde gledao nju kroz prozor, ja sam ostala šokirana. Njih dvoje nas prave budalama - rekla je Mina.

Foto: TV Pink Printscreen

- Pusti me da razmislim i videćeš da te ne pravim budalama - rekla je Teodora.

- Ona nije srećna s njim i nema nikakve emocije - rekla je Mina.

- Ukoliko Teodora ne preduzme nešto u narednih par dana, Filip joj više nikad neće dati šansu - rekao je Luka.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

