Priznao da nije imun: Terzi ne može da isčezne Sofija iz srca, ali joj ipak poželeo sreću s Milanom! (VIDEO)

Rešio da bude fer!

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'', voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje za Borislava Terzića Terzu.

- Zašto bežiš od istine da nisi imun od Sofije i da ti je srce ostalo kod nje? - glasilo je pitanje.

- Ja nemam emocije, ali nisam imun jer je naša pričala imala težinu i naglo smo se odvojili. Sofija je bila normalna i nikad me nije dovodila u ova stanja, ali bih sad bio s Minom jer imam emocije prema njoj. Ja ću gledati sebe, imam problem napolju i to me zanima, a ovo ništa. Ona nema to da dođe kod mene i da mi da podršku, nego ona mene provocira i brani Viktora od mene. Sofija me više ne zanima i podržavam nju i Milana, ali nisam imun - rekao je Terza.

- Nije imun, ali ne u ljubavnom smislu. Ne znam da li će se ljutiti, ali mislim da njegovo srce nije ni kod Mine, kao ni kod mene - rekla je Sofija.

- Meni kad neko znači, ja poludim i to je to. Moja reakcija je bila sinoć baš takva jer sam iskren - rekao je Terza.

Autor: N.Panić