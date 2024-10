Duša mi se ozari kad mi se nasmeješ: Peja priznao da nije ravnodušan prema Eni, rešio da ogoli dušu: Bio sam grub, ali za tvoje dobro! (VIDEO)

Rešio da stavi sve karte na sto!

Naredni koji je otkrio svoj stav u emisiji ''Nominacije'', bio je Jovan Pejić Peja. On je otkrio mišljenje o Eni Čolić i Stefanu Kariću, koji su ovonedeljni potrčci.

- Stefane, jako si dobar momak. Cenim te, smatram te dobrom osobom. Mislim da si dobar čovek, pre svega - rekao je Peja, pa se osvrnuo na Enu:

- Biću maksimalno realan. Ovde ljudi misle da sam te ponižavao, ali nisam. Gledao sam da te probudim i osvestim. Nikad me ne slušaš, to me nervira. Smatram te na neki način dobrom osobom. Iskreno, da mi se nisi dopala ne bih malo spavao, a pričao najveći deo vremena. Neke stvari umeju da me povrede s tvoje strane. Deluje mi kao da si nesnađena, a imaš trideset godina. Duša mi se ozari, kad mi se nasmeješ. Rešio sam da budem iskren prema tebi. Miljana je rekla da se ponašam kao devojčica u ovom odnosu. Bio sam grub, ali za tvoje dobro. Biram ljude oko sebe, želim da mi se svako pokaže. Jedina si koja je uspela ovde da me izbaci iz takta. Ostavljam Enu, šaljem Karića - istakao je Peja.

Autor: S.Z.