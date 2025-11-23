AKTUELNO

Zadruga

Ipak ne može da ostane imun na nju: Terza posle svih teških reči spustio loptu s Aneli, pa priznao da li mu je Alibaba pravi drugar! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Neočekivano!

U toku je emisija ''Nominacije'', a  takmičari koji su proveli sedam dana u izolaciji ove nedelje su Asmin Durdžić i Aneli Ahmić, te će večeras imati priliku da slušaju kakvo mišljenje njihovi cimeri imaju o njima. Ivana Šopić dala je reč Nenadu Macanoviću Bebici.

Vaško, smrdljušo, odmah bukiraj dve tablete za dan posle: Kačavenda vinula Asmina u nebesa, pa obrisala patos s Aneli Ahmić (VIDEO)

- Što se tiče Asmina, mi smo imali dobru relaciju od početka i ja ga nisam branio jer smo dobri ovde već zbog stvari koje sam video napolju. Druženjem s njim sam stekao malo drugačije mišljenje nego na samom početku, zato sam se i distnacirao od njega. Mislim da poštuješ samo svoju porodicu i da te ostali ne zanimaju. Istina je da si manipulator i da koristiš ovde da se igraš, ali to je okej jer si u rijalitiju. Nisi me ispoštovao kao druga kada si vređao Teodoru, zato sam se distancirao od tebe - rekao je Bebica, pa se osvrnuo na Aneli:

Foto: TV Pink Printscreen

- Mi smo se družili dok nije pukla tikva. Slična je kao Asmin i voli da manipuliše ljudima. Mnoge stvari mi se ne poklapaju među vama, a opet ti si rekao da Aneli može biti dobra samo ako je odvojiš od Site i Grofice, pa mislim da upravo to i radiš. Mnogo toga je ovde izrečeno da bi to odnos bio dobar zbog deteta. Nisu mi normalne stvari između vas, ali poslaću Asmina - rekao je Bebica.

Naredni je reč dobio Borislav Terzić Terza.

Nemam ništa protiv tebe, samo utorkom: Đukić sasuo Aneli i Asminu sve u lice, Durdžić ga potkačio za Maju Marinković (VIDEO)

- Ovo je mnogo blago za sada. Asmin je ovde obrlatio mnoge ljude kao konje i vređao ih najstrašnije, a oni njemu sada p*še k*rac. Mislim da je okupio ljude na početku rijalitija oko sebe da bi dobio vetar u leđa za gaženje Aneli. Ja podržavam što je on izneo svoju istinu, ali ne podržavam toliko blaćenje obostranu. Za svaku pohvalu je što su oni spustili loptu, ali mislim da je to kratkog daha. Imamo još osam meseci, mislim da će njihov odnos varirati pogotovo ako uđe neko od Ahmića. Ja sam prošle sezone uvredio Asminovo dete kada sam bio u nervnom rastrojstvu i prišao sam ove sezone da mu se izvinim, od tog dana smo nerazdvojni. Njegova porodica me pozdravila u čestitkama i poslali su mi poklon, hvala im na tome. Mislim da mi je iskren drug i nikakvu korist od njega nemam da se kačim uz njega. Smatram da ne trebaš da oprostiš ljudima koji ti vređaju porodicu jer će ti se to opet dešavati. Mislim da ti se sviđa Maja i da je ne gledaš kao drugaricu, jedino u njoj od svih žena vidiš svetlu tačku. Voliš da su sve žene oko tebe - rekao je Terza, pa se osvrnuo na Aneli:

Foto: TV Pink Printscreen

- Kad je vidim nekad da plače, bude mi žao, ali se brzo setim da je jako kvarna. Ja sam s njom imao mnnogo sukoba i svađa, ali mi opet pričamo. Mislim da ste se raskidom spasili i ti i Luka i da je vaša veza bila lakrdija. Već vidim tvoju komunikaciju s Dačom, Sofijom i Minom, mislim da to negde ide na bolje. Ostaviću Asmina jer mi je drug - rekao je Terza.

Mustafa Durdžić stao uz Aneli! Javno je brani gde stigne, a evo da li se nada pomirenju Asmina i bivše snajke (FOTO)

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

