AKTUELNO

Zadruga

Šok preokret: Janjuš ogolio dušu i priznao da li i dalje voli Aneli! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Neočekivano!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca", a voditeljka Maša Mihailović pročitala je naredno pitanje za Minu Vrbaški, Daču Virijevića i Asmina Durdžića.

pročitajte još

Ovo će Nora slušati sutra: Aneli ponovo igra na kartu žrtve, Alibaba bez pardona nastavlja da je unakažava! (VIDEO)

- Najjači ste dok sedite na klupici i vodite konstruktivne razgovore, ali pričate nekad u šiframa i onda vas ne razumemo. Pomozite nam da razumete o kome pričate? - glasilo je pitanje.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja sam se poslednjijh dana ugasio - rekao je Alibaba.

- Uglavnom aktuelne teme prečešljamo - rekao je Dača.

Naredno pitanje bilo je za Marka Janjuševića Janjuša.

- Da li Janjuš voli još Aneli, ali iskreno bez ironije nek nam kaže? - glasilo je pitanje.

pročitajte još

Anđelo, Ivan ili Janjuš? Spisak udvarača Aneli Ahmić sve duži, ona otkrila ko joj se stvarno dopada! (VIDEO)

- Ne volim je i ravna sam linija, ali ovaj prostor me podseća na nju i to što sam bio prvi put iskren prema nekome. Stvarno sam je voleo i onda mi nije svejedno da budemo u istom prostoru - rekao je Janjuš.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

#ELITA

#ELITA 9

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Pink

#Pink TV

#elita live

#elita pink.rs

POVEZANE VESTI

Domaći

Preokret: Aneli i dalje voli Luku, otkrila da li je trudna, pa priznala koliko joj je teško zbog sukoba s Đedovićem! (VIDEO)

Zadruga

ŠOK! Miki progutao sve Ivanove uvrede upućene Peji: Priznao da li podržava vezu brata i Ene, ovo su detalji njihvog odnosa! (VIDEO)

Zadruga

Za deset dana bi nam bilo dve godine: Janjuš se prisetio lepih momenta sa Aneli i sačuvao njen poklon, pa otkrio da li bi se pomirio s njom! (VIDEO)

Zadruga

Šok preokret: Asmin od danas želi da zna svaki Minin pokret, moraće da mu polaže račune! (VIDEO)

Zadruga

Slab sam na žene: Kačavenda i Janjuš progovorili o svom odnosu, pa otkrili da li im se bliži ulazak u vezu! (VIDEO)

Zadruga

Šok preokret: Gastoz priznao da mu je Sofi služila samo kako bi Anđelu napravio ljubomornom, ona menja boje! (VIDEO)