Šok preokret: Janjuš ogolio dušu i priznao da li i dalje voli Aneli! (VIDEO)

U toku je emisija "Pitanja gledalaca", a voditeljka Maša Mihailović pročitala je naredno pitanje za Minu Vrbaški, Daču Virijevića i Asmina Durdžića.

- Najjači ste dok sedite na klupici i vodite konstruktivne razgovore, ali pričate nekad u šiframa i onda vas ne razumemo. Pomozite nam da razumete o kome pričate? - glasilo je pitanje.

- Ja sam se poslednjijh dana ugasio - rekao je Alibaba.

- Uglavnom aktuelne teme prečešljamo - rekao je Dača.

Naredno pitanje bilo je za Marka Janjuševića Janjuša.

- Da li Janjuš voli još Aneli, ali iskreno bez ironije nek nam kaže? - glasilo je pitanje.

- Ne volim je i ravna sam linija, ali ovaj prostor me podseća na nju i to što sam bio prvi put iskren prema nekome. Stvarno sam je voleo i onda mi nije svejedno da budemo u istom prostoru - rekao je Janjuš.

Autor: N.Panić