Zadruga

Loše sam se izrazila: Aneli ipak demantovala da je Luka tukao, on uspeo da je obmane očas posla! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Neočekivano!

Luka Vujović i Aneli Ahmić osamili su se u ''Pabu Prijatelji'' i tom prilikom porazgovarali su o svom odnosu, a ona je demantovala da je on tukao već se loše izrazila.

- Ja ne razgovaram o podršci, a ti si me hteo odj*bati. Seti se kad si izleteo iz Karićeve kuće - rekla je Aneli.

- Išli smo zajedno, a onda sam uzeo drugi auto - rekao je Luka.

- Ti si mene hteo samo da odj*beš, očigledno jer ti se moje ponašanje ne sviđa - rekla je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

- Tina i Karić su te uveravali da se ne ponašaš tako prema meni - rekao je Luka.

- Kako objašnjavaš što se Baja ućutao, a sad krenuo opet? - upitala je Aneli.

- Pričali smo s mojom sestrom od tetke i svi su stali na našu stranu. Ja se nisam čuo sa mojim ocem i nije znao da ulazim - rekao je Luka.

- Šta je sve izlazilo o tebi napolju, a ja tebi nikad nisam uzeo telefon - rekla je Aneli.

- Ja sam bio na telefonu da sklapam naše video zapise za Jutjub, po ceo dan smo bili zajedno - rekao je Luka.

- Koliko puta si otišao po dva ili tri sata negde? - upitala je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

- Znala si svaki sekund gde sam apsolutno. Uvek dođem po tebe kući i idemo na ručak, svaki put smo zajedno išli i doručkovali smo zajedno i sve - rekao je Luka.

- To je najmanje bitno - rekla je Aneli.

- Ti si mene predstavila kao nasilnika - rekao je Luka.

- Šta si radio tri puta? - upitala je Aneli.

- Nisam te tukao - rekao je Luka.

- Loše sam se izrazila, nisi me tukao tukao, ali jesi me čupao za kosu - rekla je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ne sećam se Boga mi da postoji snimak - rekao je Luka.

- Lažeš, obrisao si ga odmah - rekla je Aneli.

- Ja nemam razlog da lažem, svega mi se ne sećam - rekao je Luka.

- Lažeš - rekla je Aneli.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

