Loše sam se izrazila: Aneli ipak demantovala da je Luka tukao, on uspeo da je obmane očas posla! (VIDEO)

Neočekivano!
Luka Vujović i A
neli Ahmić osamili su se u ''Pabu Prijatelji'' i tom prilikom porazgovarali su o svom odnosu, a ona je demantovala da je on tukao već se loše izrazila.
- Ja ne razgovaram o podršci, a ti si me hteo odj*bati. Seti se kad si izleteo iz Karićeve kuće - rekla je Aneli.
- Išli smo zajedno, a onda sam uzeo drugi auto - rekao je Luka.
- Ti si mene hteo samo da odj*beš, očigledno jer ti se moje ponašanje ne sviđa - rekla je Aneli.
- Tina i Karić su te uveravali da se ne ponašaš tako prema meni - rekao je Luka.
- Kako objašnjavaš što se Baja ućutao, a sad krenuo opet? - upitala je Aneli.
- Pričali smo s mojom sestrom od tetke i svi su stali na našu stranu. Ja se nisam čuo sa mojim ocem i nije znao da ulazim - rekao je Luka.
- Šta je sve izlazilo o tebi napolju, a ja tebi nikad nisam uzeo telefon - rekla je Aneli.
- Ja sam bio na telefonu da sklapam naše video zapise za Jutjub, po ceo dan smo bili zajedno - rekao je Luka.
- Koliko puta si otišao po dva ili tri sata negde? - upitala je Aneli.
- Znala si svaki sekund gde sam apsolutno. Uvek dođem po tebe kući i idemo na ručak, svaki put smo zajedno išli i doručkovali smo zajedno i sve - rekao je Luka.
- To je najmanje bitno - rekla je Aneli.
- Ti si mene predstavila kao nasilnika - rekao je Luka.
- Šta si radio tri puta? - upitala je Aneli.
- Nisam te tukao - rekao je Luka.
- Loše sam se izrazila, nisi me tukao tukao, ali jesi me čupao za kosu - rekla je Aneli.
- Ne sećam se Boga mi da postoji snimak - rekao je Luka.
- Lažeš, obrisao si ga odmah - rekla je Aneli.
- Ja nemam razlog da lažem, svega mi se ne sećam - rekao je Luka.
- Lažeš - rekla je Aneli.
Detaljnije pogledajte u nastavku.
Autor: N.Panić