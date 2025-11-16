AKTUELNO

Zadruga

Bori se sam sa sobom: Luka uspeo da dopre do Đukićevog mozga i shvati šta želi sa Teodorom Delić! (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

Neočekivano!

U toku je emisija ''Nominacije'', a sada je reč dobio Luka Vujović kako bi dao svoj sud o nominovanim takmičarima koji su ove nedelije bili Teodora Delić i Filip Đukić

Rešio da prekine ćutnju: Đukiću pala roletna, pa ustao i pred svima jasno priznao da li ga radi Teodora! (VIDEO)

- Mislim da se Teodora prilagodila Bebičinom životu, zato što on želi mirnu porodičnu idilu i ona je pristala na to jako mlada, zato je to neuspeh ove veze. Nije da ona njega poštovala, ali jeste ga poštovala obzirom da je jako mlada. Od dve godine oni su samo dva dana bili razdvojeni, a da je Bebica imao svoj vremenski period koji provodi s prijateljima mislim da bi joj onda veza uspela. Svi napadaju Teodoru kao: ''Je l' moguće da si to uradila?'', a bolje je da je i sad prekinula i sasekla nego da nastavlja dalje. Mislim da se Filipu svidela Teodora jer nije neko ko je vređao druge i mešala se u svađu, ali mi nije jasna Teodora koja nije upoznala Đukića kao čoveka već joj se svideo fizički izgled. Bebici se sada svi smeju, ali bolje da mu se smeju sad nego dok je uhodi i ostalo - rekao je Luka, pa se osvrnuo na Đukića:

Foto: TV Pink Printscreen

- Opšte je poznato da volim Filipa i da mi je drag, svašta smo radili kada smo bili mlađi. Filip je iskren i nije neko ko mulja i petlja, on se verovatno bori sam sa sobom da li da radi nešto ili ne jer smatram da ne želi da uđe s njom u vezu i raskine posle jedan dan. Aneli govori da ja nisam pravi prijatelj Đukiću zbog Anite, a ja sam danas prvi put progovorio s devojkom. Ostaviću Fiću - rekao je Luka.

Bez dlake na jeziku: Janjuš ne može da veruje da Filipa niko nije osudio, Bebici sasuo surovu istinu o Teodori! (VIDEO)

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

