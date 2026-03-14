Veseli, šumski patuljak! Ivan Brkić otvorio emisiju MAESTRALNO, pa se plasirao direktno u sledeći krug! (VIDEO)

Bilo je odlično.

Prvi takmičar koji se predstavio u večerašnjem izdanju emisije "Pinkove zvezde" bio je Ivan Brkić i to sa pesmom "Žale Godine" Esada Merkulića, a njegova mentorka je Viki Miljković.

Nakon ovoga, on je izveo duetsku pesmu Šaka i Dada Polumente "Ljepša od noći", a nakon nastupa žiri je bio jednoglasan - sva četiri glasa za Ivana i prolazak direktno u sledeći krug takmičenja.

- I mi volimo kad se ovako potrude, kad su skoro bez greške, zdravo, precizno, sa velikim osmehom. On mene jako podseća na jedno čudno, šumsko biće, kao neki veseli, šumski patuljak. Meni se sviđa njegov osmeh, iz nekog čudnog razloga taj osmeh mi ne smeta. Sad je bilo super. Ne treba da preteruje, da budeš fejk srećan i razdragan. Stomačić je manji, sladak si, taj tvoj stil oblačenja je diskutabilan, ali neću da kvarim ništa. Ja mislim da su mali muškarci mali otrov - rekla je Karleuša.

- Male ubice - dodao je Đani.

- Odličan si bio, dobro je to, otkud znam. Dobar si bio, dobro si pevao, fina energija - rekao je Desingerica.

- Bio si dobar. Večeras ti mentorka super izgleda, ima lepu frizuru, ima Tašketa koji je kosu izgubio od muke. Viki gde mu nađe prvu pesmu... Stvarno si je otpevao pesmu, ali tu nema šta da se peva, to su pesme sigurica, a u drugoj si dobro otpevao i meni si bio top - rekao je Bosanac.

