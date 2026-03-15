Direktan prolaz u sledeći krug za Andreu Nikolić! Žiri je obasuo komplimentima! (VIDEO)

Bilo je bez greške.

Andrea Nikolić sledeća je takmičarka koja je nastupala večeras, a predstavila se pesmom Jelene Tomašević "Melanholija", a njena mentorka je Jelena Karleuša.

Nakon ovoga, Andrea je otpevala je i pesmu "To" Doris Dragović, a za svoj nastup dobila je sva četiri pozitivna glasa.

- Mi moramo biti realni, nikom nismo dali četiri glasa danas, a da to nije zaslužio. Deca rade, trude se, treba nagraditi to, a ne da ih sapletemo. Ogrešili bismo se da joj nismo dali - rekla je Viki.

- Ovo je realno, pošteno, zasluženo, čist, visok vokal, zdrav, baš mi je bilo prijatno za slušanje, ekstra je, bomba - rekao je Desingerica.

- Preslatka si, prelepa, obukla si se u skladu sa svojim godinama, maturski ali i scenski, ja volim sofisticirano, kulturno. Preambiciozno je kad se deca na početku obuku kao ti, preambiciozno je da se oblače tako. Pevanje ti je bilo jako dobro, bila si mnogo slatka, ubedljiva i bravo - rekla je Viki.

- Otpevala si vrhunski, prvu pesmu bolju nego drugu - rekao je Đani.

- Sve bih potpisao ovo što je rečeno, ti si divan talentat, jedna divna boja glasa. Ali postaviću jedno pitanje tebi i mentorki, hajde vi meni objasnite ova melanholija, o čemu ona govori, ja nikad nisam strofu, slušao sam sto puta, ali ne znam o čemu govori ova pesma - pitao je Bosanac.

- Ja nemam pojma o čemu se radi u toj pesmi - rekla je Jelena.

- To ti je kao Melanija, samo rumunsko Melanholija - rekao je Desingerica.

