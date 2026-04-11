Ova žena nema limite! Dragana Mitrović osvojila srca svih i maestralnom izvedbom se katapultirala u sledeći krug (VIDEO)

Bila je sjajna.

Dragana Mitrović sledeće je kandidatkinja ove večeri, koja je otpevala pesmu Whitney Houston "I Have Nothing". Njena mentorka je Zorica Brunclik, dok je večeras na njenom mestu Kemiš.

Za svoje drugo predstavljanje ona je odabrala pesmu Aleksandre Radović "Ako nikada", a žiri je kod nje takođe bio jednoglasan - sva četiri da.

- Dragana od mene si dobila da zbog odabira pesama. Jako mi je drago što si izabrala pesmu od najveće, najbolje pevačice svih vremena Vitni Hjuston. Bravo za hrabrost, što smo u jednom uglavnom folk takmičenju imali ovo. Ubacivala si neke Balksanke momente, ali je bilo interesantno. Prelepa si, mnogo si lepa, odavno nisam videla tako lepu ženu, ti od te lepote i tog raskošnog glasa treba da napraviš veliki posao. Ti imaš sve predispozicije, stvarno ti treba samo jedna velika pesma, možda i Eurosong, ali ja mislim da je to super platforma, ti ne treba da budeš naša nego svetska zvezda, je ti to želim, divna ti je energija, volela bih da te gledam i da te slušam. Žao mi je što nemam moć, nisam produkcija, dala sam predlog Viki, da napravi muzičku produkciju, da se desi jedna produkcija gde će ovakvi talenti da im se pruži šansa da osvoji svet, nemam mogućnost da ti pomognem više nego rečima - rekla je Jelena.

- Moram da pohvalim Draganu, smatram da si najbolji ženski vokal u ovom takmičenju, sviđa mi se što si odabrala iskorak u odabiru strane pesme, važno je da si napravila iskorak - naveo je Ognjen.

- Ova žena nema limite, žao mi je što smo na Balkanu, a ova žena je za univerzal, za soni, žao mi je što nismo svetska priča - rekla je Jelena.

- Dragana ti si fantastičan pevač, možda nije loše što si napravila odabir strane muzike, ali mogli bi malo da komentarišemo o tome, izvedena je malo na balkanski način, ti krajevi su bili sa našim vibratom, neću da kvarim sreću, dobila si moje da zato što si takav pevač, treba mnogo da promašiš da bih ti dala ne, za sledeći krug biraj nešto - rekla je Viki.

- Meni si bila super, mentor je stvarno uložio trud i uneo jednu raznovrsnost u ovo takmičenje, želim ti sve najlepše. Je l' si udata, ne, sad ćeš brzo - rekao je Bosanac.

- Ma ni slučajno! Prvo karijera, da zaradiš lovu, pa onda Taške koji pliva - rekla je Jelena.

- Imam simpatiju, danas muškarci nisu muškarci, pa moraju da se dokažu - rekla je kandidatkinja.

Autor: R.L.