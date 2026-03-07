AKTUELNO

Pinkove Zvezde

Irma Topolović oborila sve sa nogu! Katapultirala se u PETI KRUG (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Razgalila im dušu!

Sledeća takmičarka ove noći bila je Irma Topolović, koja se predstavila pesmom Cece Ražnatović "Da si nekad do bola voleo", a njena mentorka je Viki Miljković.

Foto: TV Pink Printscreen

Nakon ovoga, Irma je izvela i drugu pesmu - numeru Dragane Mirković "Sama". Nakon nastupa usledili su glasovi, a ovoga puta žiri je bio potpuno jednoglasan, sva četiri pozitivna glasa i direktan plasman u peti krug.

- Počeli smo oštro, kao što smo najavljivali. Lutko nikad bolje nisi izgledala, bravo za stajling, bukvalno izgledaš kao svetska zvezda. Prve pesma bomba, druga sve vreme u falšu, ali ti zaslužuješ da ideš dalje, ti si dobar kandidat, specifična si, zapamtila sam te. Imaš imaš lepo damsko držanje, to ti je minus, treba da se desi ta bezobrazna energija, malo drskosti, ali za sada ti si bomba - rekla je Karleuša.

Foto: TV Pink Printscreen

- Prva pesma je bila odlična, u drugoj pesmi Dragana je mnogo napadačkija, mnogo agresivnija, druga pesma nije bog zna šta, ali ti si dobar pevač, ne mogu da se ogrešim, ipak se dve pesme pevaju a Dragana Mirković nije za tebe - rekao je Bosnac.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja Irmu poznajem, devojka je vrhunski pevač, drugu pesmu si se malo zbunila, ali dobar je. Malo fali što bi se reklo elergija, malo žiškice - rekao je Đani.

- Nemam šta da dodam, prva je bila bomba, ja bih se složio da ti ne leži možda Dragana, ali kao celokupno ne bih te u žišku, ti si takva čista i sterilna, damski, baš mi se sviđaš što si takva, što nisi nasilna, ne treba svako da bude nasilna, ovo mi je baš onako da mi držiš pažnju, sve je lepo, tvoj izgled i kako to donosiš više je bilo za da - rekao je Desingerica.

Autor: R.L.

