Smotala bi te kao MACA SLANINU! Zorica provalila da se Karleuši SVIĐA Pilica: Kad je kriza nema tipa!

Jelena se odmah pobunila.
Nakon nastupa Elsana Pilice nastala je veoma zanimljiva situacija kada je Zorica Brunclik prokomentarisala da se Jeleni Karleuši dopada ovaj kandidat.
- Meni si se ovoga puta dopao, ali jesi se uzvezdio. Jeste Jelena, to što se tebi on dopada, tebi se svi visoki, krupni, zelenooki dopadaju - rekla je Zorica.
- Sram te bilo - rekla je Jelena.
- Igraš li Pilice fudbal - pitao je Bosanac, a Elsan je potvrdio.
- Što se tiče Jelene i njenih pohvala, smotala bi te kao maca slaninu, da se ne lažemo - rekla je Zorica.
- Nije istina - vikala je Karleuša.
- Sledeći put ću ti dati ne, primetila sam, samo gledaš u Jelenu - konstatovala je Brunclikova.
- Nije istina, nije moj tip uopšte - rekla je Jelena.
- Šta ti je, kad je kriza nema tipa - rekla je Zorica.
- Nije kriza nikakva - pobunila se Karleuša.
- Hajde malo na fudbal Jelena - rekao je Despić.
