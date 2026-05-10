Sablja će da radi zbog VRTOPAČKOG KLANA! Karleuša napravila RATNO STANJE zbog Luke Đokića, ostrvila se na Despića i Viki: Prekinuću takmičenje i POLOMIĆU VAM STOLICE!

Ošti haos!

Sledeći takmičar ove noći bio je Luka Đokić, koji se predstavio pesmom Bjelog Dugmeta "Sanjao sam noćas da te nemam ", a njegova mentorka je Jelena Karleuša.

Nakon ovoga on je otpevao i pesmu "Čija je ono zvijezda" koju u originalu izvodi Zdravko Čolić, a potom je žiri glasao - Viki i Desingerica glasali su negativno, dok su Bosanac i Zorica dali pozitivan glas.

- Je l' vas nije sramota, bez greške, za ovakvo pevanje, je l' vas nije sramota? Hajde tebe Despiću, ti si gluv, ali ova pored tebe, ova paraskeva, ova vrtopčka namiguša, je l' te nije sramota, vrtopčka paraskeva - rekla je Jelena.

- Lepo si pevao, sve super, ali ako gledamo kriterijume, ovo je realna situacija, ništa mimo toga. Ako gledam da je u baražu Cekić i crvenkasta devojka - rekao je Desingerica.

- Jovan je dobio četiri da, a ovaj dečko dva... Ja ću da sakatim sad, gledaj. Ovo je jedno od njegovih najboljih izdanja, pokidao - rekla je Jelena.

- Šta ti je Jelena, nisam razumela tekst, nisam razumela šta je pevao, pevao je u falšu - rekla je Viki.

- Ti si u prošlom krugu bio u baražu, malo je falilo da ispadneš, a sad si se iskupio za sve što si zabrljao u prošlim krugovima, ti si u drugoj pesmi bio toliko energičan i uverljiv, bio si šmeker, želim ti mnogo sreće, da prođeš u baražu - rekla je Zorica.

- Ja što sam čuo bolje nije moglo biti, prvi put si otpevao kako treba, čisto, lepo, šarmantno, bez i jednog falša - rekao je Bosanac.

- Viki, obrukala si se večeras za sve pare. Ovo nije fer, ja sad treba da prekinem ovo takmičenje i svima tamo da polomim stolice. Ovaj vrtopački klan, mi ćemo vam doći glave, sablja će da radi za vrtopački klan. Produkcija da isključi vrtopačkom klanu bubice - rekla je Jelena.

Autor: R.L.