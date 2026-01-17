AKTUELNO

Zadruga

Ratno stanje: Boginja poludela jer Anđelo brani Maju, pokazala koliko je besna i ljubomorna zbog Đukića! (VIDEO)

Haos!

U toku je emisija "Pitanja novinara". Voditelj Darko Tanasijević pozvao je takmičare da prokomentarišu odnos Maje Marinković, FIlipa Đukića i haos koji se desio sa Aneli Ahmić.

- Aneli ima prkos u sebi kad je kritikuješ, ona skače i odmah želi raspravu i svađu. Smatram da kao što sam rekao i njoj danas da je ona pogrešila pre svega prema Maji. One nisu prijateljice i većina nije smatrala da mogu da budu dobre, ali su u tim trenucima bile previše dobre. Ona je želela da Maja i Filip budu zajedno, da pravimo večeru za nas četvoro i da se družimo. Nema pravo da prebacuje Maji Asmina, a to je njen način da se brani u ovoj situaciji. To ne može da bude opravdanje jer Asmin i Maja imaju ovakav odnos četiri meseca. Kad se sve poveže dolazi se do zkaljučka da bi njih dvoje sigurno tu noć završili zajedno. Aneli je krivac i nije smela da dozvoli te stvari. Njih dve mogu sad da ne pričaju, budu u ratu, ali mora da bude svesna da je pogrešila i da prihvati to. Svi znamo da se Filip Maji sviđa najviše od svih i da bi Maja sa Filipom ušla u vezu da je on to rekao. Ja smatram da se Maji jedino Filip sviđa od početka i da je vremenom to sve bilo jače i jače - govorio je Anđelo.

- Boginja, da li je Maja igrač sa klupa koji iskoči na teren onda kad ti nisi htela da ideš sa njim u krevet? - pitao je Darko.

- Da. Anđelo treba da kaže Maji iskreno, a ne da se napada samo Aneli. One su u istom košu. Ona je pokazala da je krpa, da nema svoj stav. Ja bolje da budem beton liga, nego k*ta liga. Džaba je ovde brane i peru kad je ona ispala najnemoralnija devojka u kući - rekla je Boginja.

- Ti misliš ako skočiš na Maju da ćeš da opravdaš svoje zaljubljivanje u 15 osoba. Ti si ostrašćena - rekao je Anđelo.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić

