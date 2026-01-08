AKTUELNO

Zadruga

RATNO STANJE U ELITI: Zbog Miljane i Terze hitno reagovalo obezbeđenje, pljušte nikad gore uvrede! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Karambol!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca". Voditelj Milan Milošević pročitao je pitanje koje je bilo za Borislava Terzića Terzu.

- Hipotetički da je Milica rekla da bi na krštenje došao samo da se napiješ i najedeš u njenom trošku, šta bi joj poručio? - glasilo je pitanje.

pročitajte još

Treba da je bude sramota: Terza završio u suzama zbog Milice Veličković, ne može da veruje koliko želi da ga oskrnavi kao oca! (VIDEO)

- Šta da kažem? Sve što je rekla na "Elitoviziji" da želim da vidim dete zbog rijalitija... Ne znam šta bih rekao... Stvarno mi je užasno to što priča da bih došao da se najedem i napijem. Ja tamo ne idem da jedem i pijem u njenom trošku, znaju se napolju neke stvari i dobro se vide. Ona je ironično pokušala sa mnom da spusti loptu, možda je samo sebe sprdala jer ja nisam reagovao na to. Ona treba da priča kad sam joj prišao i pružio ruku i njene oči pune suza i kako su joj usne igrale, a mene to ne zanima. To što je rekla da me voli i sve te stvari, ne zanima me. Ovde niko ne može da bude na njenoj strani kad ona ne dozvoljava da se viđa dete. Ja idem, pa makar ušao kroz prozor. Ja ću da vidim svoje dete, želim da viđam svoje dete i ne zanima me jer ona priča zbog rijalitija. Zbog čega mi je onda davala dete? Što nije govorila da je to zbog rijalitija? Barbara je moja ćerka, treba da je bude bruka u sramota za sve ovo što radi - govorio je Terza.

Foto: TV Pink Printscreen

Tokom emsije došlo je do Terzinog sukoba sa Miljanom Kulić, njih dvoje su se naj strašnije izvređali, a u jednom momentu reagovalo je i obezbeđenje.

pročitajte još

Ona je glavna kokoška u kokošinjcu: Miljana unakazila Maju zbog ponižavanja Filipovih utorak devojaka, pa je uporedila sa štrokavom krpom (VIDEO)

- Ti si meni j*bao mamu, a meni je mama sve, pa ti ja j*bem sve. Klošarčina, povukla sam tužbu. On je folirant kao i Asmin i ne druže se za džaba - rekla je Miljana.

- Mrš, 10 godina svog sina nisi videla! P*šaš i s*reš u gaće, aj uđi u hotel pa ćeš da vidiš - dodao je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

- Monstrume, na Božić j*beš decu. Samo slušajte šta priča ovo smeće i monstrum kog će Željko njen da gleda kako je bila u ludnici - urlao je Terza.

- I tatu Tarzana. Što on nije na Elitoviziji rekao da mu se skinu honorari i da se Barbari napravi prvi rođendan? On ide na krštenje i rođendan da bi ga mediji videli, a da Veliki šef nije velikodušan on ne bi ni video Barbaru - pričala je Mijana.

pročitajte još

Babice, ne znaš gde udaraš: Janjušu pukao film i brutalno izvređao Milenu zbog Milice Veličković! (VIDEO)

- Smrdiš na lignje, svaki dan pereš usr*ne gaće. Imala si 55 abortusa, da li ti se bebe javljaju u snu? - dodao je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Domaći

Karambol u programu uživo: Obezbeđenje hitno reagovalo zbog Miljane i Aneli, sevaju najgnusnije prozivke i psovke! (VIDEO)

Domaći

Obezbeđenje hitno reagovalo: Aneli nasrnula na Asmina! Alibaba priželjkuje suočavanje sa njenim bratom, leti perje na sve strane (VIDEO)

Zadruga

Haos u Eliti: Ivan i Luka nikad brutalnije zaratili zbog Anite, pljušte žestoke prozivke i leti perje na sve strane! (VIDEO)

Zadruga

Hitno reagovalo obezbeđenje: Korda podivljao, Raška urnisao gnusim uvredama! (VIDEO)

Zadruga

RATNO STANJE U BELOJ KUĆI: Anđela i Aneli se ujedinile protiv Sanje i Marka, pljušte teške prozivke na sve strane! (VIDEO)

Zadruga

OBEZBEĐENJE HITNO REAGOVALO! Džordi i Aleksandra zaratile, leti perje na sve strane, Gastoz izvukao najdeblji kraj! (VIDEO)