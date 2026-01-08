RATNO STANJE U ELITI: Zbog Miljane i Terze hitno reagovalo obezbeđenje, pljušte nikad gore uvrede! (VIDEO)

Karambol!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca". Voditelj Milan Milošević pročitao je pitanje koje je bilo za Borislava Terzića Terzu.

- Hipotetički da je Milica rekla da bi na krštenje došao samo da se napiješ i najedeš u njenom trošku, šta bi joj poručio? - glasilo je pitanje.

- Šta da kažem? Sve što je rekla na "Elitoviziji" da želim da vidim dete zbog rijalitija... Ne znam šta bih rekao... Stvarno mi je užasno to što priča da bih došao da se najedem i napijem. Ja tamo ne idem da jedem i pijem u njenom trošku, znaju se napolju neke stvari i dobro se vide. Ona je ironično pokušala sa mnom da spusti loptu, možda je samo sebe sprdala jer ja nisam reagovao na to. Ona treba da priča kad sam joj prišao i pružio ruku i njene oči pune suza i kako su joj usne igrale, a mene to ne zanima. To što je rekla da me voli i sve te stvari, ne zanima me. Ovde niko ne može da bude na njenoj strani kad ona ne dozvoljava da se viđa dete. Ja idem, pa makar ušao kroz prozor. Ja ću da vidim svoje dete, želim da viđam svoje dete i ne zanima me jer ona priča zbog rijalitija. Zbog čega mi je onda davala dete? Što nije govorila da je to zbog rijalitija? Barbara je moja ćerka, treba da je bude bruka u sramota za sve ovo što radi - govorio je Terza.

Tokom emsije došlo je do Terzinog sukoba sa Miljanom Kulić, njih dvoje su se naj strašnije izvređali, a u jednom momentu reagovalo je i obezbeđenje.

- Ti si meni j*bao mamu, a meni je mama sve, pa ti ja j*bem sve. Klošarčina, povukla sam tužbu. On je folirant kao i Asmin i ne druže se za džaba - rekla je Miljana.

- Mrš, 10 godina svog sina nisi videla! P*šaš i s*reš u gaće, aj uđi u hotel pa ćeš da vidiš - dodao je Asmin.

- Monstrume, na Božić j*beš decu. Samo slušajte šta priča ovo smeće i monstrum kog će Željko njen da gleda kako je bila u ludnici - urlao je Terza.

- I tatu Tarzana. Što on nije na Elitoviziji rekao da mu se skinu honorari i da se Barbari napravi prvi rođendan? On ide na krštenje i rođendan da bi ga mediji videli, a da Veliki šef nije velikodušan on ne bi ni video Barbaru - pričala je Mijana.

- Smrdiš na lignje, svaki dan pereš usr*ne gaće. Imala si 55 abortusa, da li ti se bebe javljaju u snu? - dodao je Asmin.

Autor: A. Nikolić