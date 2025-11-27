Haos u Eliti: Ivan i Luka nikad brutalnije zaratili zbog Anite, pljušte žestoke prozivke i leti perje na sve strane! (VIDEO)

Karambol!

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'', voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje za Luku Vujovića.

- Ljubiš se sa ženom koja ti psuje majku, tebe vređa i ponižava. Imaš li blama dečko? - glasilo je pitanje.

- Ja sam i rekao da mi se emocije gase i najradije bih voleo da je ne vidim više. Hladim se, ali kad je ne vidim par dana onda se zaželim - rekao je Luka.

- Ja nemam više emocije, pokajala sam se što sam se ljubila s njim. Mene je njegova majka vređala najstrašnije i ta žena je za mene presmešna - rekla je Aneli.

- Dok je ona deset dana pričala o Anđelu ja sam ćutao, a kad sam progovorio jednu reč s Anitom, onda je ona krenula da plače i da mi prebacuje - rekao je Luka.

- Je l' ti neprijatno što si predmet ismejavanja napolju nekim gledaocima? - upitao je Milan.

- Pa jeste, ali sami smo se doveli u ovu situaciju - rekao je Luka.

- Mogli su da izbaberu lakši put u rijalitiju, ali oni nisu izabrali. Ovo je čist dokaz da oni svi igraju rijaliti na svoju štetu - rekla je Matora.

- Luka je mene prošle godine udarao jer nije dozvoljavao da mu iko dira majku, ali on je sve progutao i izgutao. On je sad gledao u Anitu i namignuo joj - rekao je Ivan.

- Molim? Mrš džukelo jedna, sram te bilo - rekao je Luka.

- Ja gledam svojim očima - rekao je Ivan.

- Jeste mi namignuo, ali iz sprdnje - rekla je Anita.

- On to radi stalno, zbog toga sam se ohladila od njega - rekla je Aneli.

- Ivan je jedna p*čka, j*bem ga u usta - rekao je Luka.

- Ti si jedna p*čka - rekao je Ivan.

- Sram te bilo, nikad nisam namignuo - rekao je Luka.

Autor: N.Panić