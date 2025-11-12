Pljušte prozivke: Kačavenda i Vanja brutalno zaratile zbog BANALNE STVARI, leti perje na sve strane! (VIDEO)

Bukti rat!

U toku je emisija ''Radio Amnezija'', a voditelji Bora Santana i Filip Đukić ugostili su Vanju Živić koja je progovorila o sukobu s Milenom Kačavendom, a potom su se opet i posvađale.

- Žena je slagala 60 posto, znači jedino je istina da smo išle zajedno kod Drveta i da nam se nije javilo. Prvo nisam imala tri čaše piva i to nije istina, slagala je. Ona je došla u kazino s punim šejkerom i nije me ni pitala apsolutno. Svi su gledali i sladili se, a ona je mene osuđivala da sam pijana - rekla je Vanja.

- Naravno jer si bila mortus pijana, šta se dereš? - upitala je Milena.

- Ti se diraš, ja kažem i svojoj sestri da ga d*va, a ne tebi. Pustila sam te da ispričaš svoje, a ja sam rekla svoje - rekla je Vanja.

- Šta si ispričala svoje? Rekla si isto, izvrnula si samo dve reči - rekla je Milena.

- Ludačo, koliko sam ja tebi stvari prećutala. Da si mi stavila prst u usta, nikad ti ne bih zamerila - rekla je Vanja.

- Nikad ti to ne bih uradila jer sam te smatrala drugaricom - rekla je Milena.

- Svakako je to očekivala i to je to - rekla je Vanja.

Autor: N.Panić