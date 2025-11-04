AKTUELNO

Zadruga

Pomirila bi se sa mnom očas posla: Alibaba razotkrio Aneli do srži, pljušte žestoke prozivke! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Bukti rat!

U toku je emisija ''Pretres nedelje'', voditelj Milan Milošević dao je reč Aneli Ahmić kako bi otkrila zbog čega nije otišla kod Borislava Terzića Terze, a potom je i žestoko zaratila sa Asminom Durdžićem.

- Aneli zašto nisi htela da ideš kod Terze na rođendan? - upitao je Milan.

- Zato što s njegovom devojkom nisam u dobrim odnosima. Nije mi raspoloženje dobro od juče ujutru i takav dan mi je došao. Što bih ja morala da pričam kako sam se ja osećala kad Anita ima pravo da ne priča o haosu s Anđelom? - upitala je Aneli.

pročitajte još

Ne želim da se vraćam na bivšeg: Miljana daje sve od sebe da sazna detalje haosa Anđela i Anite, ali uzalud! (VIDEO)

- Ko god da podržava samo mene, a ne i Aneli mene to ne zanima. Ja ne mogu da verujem da imam devojku koja plače i neće da mi kaže zašto. Ako odemo na rođendan i devojka kaže: ''Idem do WC'', a ja sedim pola sata sam i onda sam ja lud? Ne znam zašto plače, neće da mi kaže jednostavno - rekao je Luka.

Foto: TV Pink Printscreen

- Asmine da li je Aneli poremetio vaš odnos koji je nikad bliži? - upitao je Milan.

- Da, a Luka treba da shvati da ona mora da priča sa mnom - rekao je Alibaba.

- Ti nikad ne možeš da legneš pored moje verenice za koju si rekao svakakve gadosti - rekao je Luka.

pročitajte još

TI SI LUKAVA I POSESIVNA TETKICA! Sunčica oplela po Aleksandri, a tek da čujete šta je poručila Dači! (VIDEO)

- Ja sam plakala zbog Dače i svih stvari koje mi je izgovorio - rekla je Aneli.

- Ja s njom pričam, a oči su joj pune suza. Mora da shvati da ja s njom nikada neću biti već da možemo da imamo okej odnos zbog Nore - rekao je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

- Je l' misliš da bih ja ikada s tobom u životu više bilo? - upitala je Aneli.

- Ne mislim nego znam. Mi ne možemo da pričamo jer ona uvek ima emocije prema meni Ona devojka nije normalna i ja ne želim više da pričam s njom - rekao je Asmin.

pročitajte još

Obračun trese Belu kuću! Dačo i Aneli zaratili, pale najteže uvrede na račun porodica: Asmin doleteo da reaguje (VIDEO)

- Ja sam njoj zamerio koka kolu, ovo što se dešava sada će

Autor: N.Panić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Pljušte brutalne prozivke: Zorica razvezala jezik i nikad žešće urnisala Daču! (VIDEO)

Zadruga

Eskalacaija netrpeljivosti: Stanić se ostrvio na Gastoza, priznao da mu se gadi do srži! (VIDEO)

Zadruga

Radiš kao eskort dama u Parizu: Alibaba ubacio u petu i žestokim prozivkama urnisao advokaticu! (VIDEO)

Zadruga

Protrčala si kroz moj CV i isprljala ga: Peja brutano isponižavao Enu Čolić i udario joj na moral, pljušte prozivke! (VIDEO)

Zadruga

Tenzija se ne smiruje: Mina i Aneli se umešale da brane Boginju od Sare i Sandre, ori se spavaća soba od urlika! (VIDEO)

Zadruga

Karambol: Kačavenda i Zorica zaratile kao nikad do sad, brutalnim prozivkama se rešavale međusobno! (VIDEO)