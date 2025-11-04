Pomirila bi se sa mnom očas posla: Alibaba razotkrio Aneli do srži, pljušte žestoke prozivke! (VIDEO)

Bukti rat!

U toku je emisija ''Pretres nedelje'', voditelj Milan Milošević dao je reč Aneli Ahmić kako bi otkrila zbog čega nije otišla kod Borislava Terzića Terze, a potom je i žestoko zaratila sa Asminom Durdžićem.

- Aneli zašto nisi htela da ideš kod Terze na rođendan? - upitao je Milan.

- Zato što s njegovom devojkom nisam u dobrim odnosima. Nije mi raspoloženje dobro od juče ujutru i takav dan mi je došao. Što bih ja morala da pričam kako sam se ja osećala kad Anita ima pravo da ne priča o haosu s Anđelom? - upitala je Aneli.

- Ko god da podržava samo mene, a ne i Aneli mene to ne zanima. Ja ne mogu da verujem da imam devojku koja plače i neće da mi kaže zašto. Ako odemo na rođendan i devojka kaže: ''Idem do WC'', a ja sedim pola sata sam i onda sam ja lud? Ne znam zašto plače, neće da mi kaže jednostavno - rekao je Luka.

- Asmine da li je Aneli poremetio vaš odnos koji je nikad bliži? - upitao je Milan.

- Da, a Luka treba da shvati da ona mora da priča sa mnom - rekao je Alibaba.

- Ti nikad ne možeš da legneš pored moje verenice za koju si rekao svakakve gadosti - rekao je Luka.

- Ja sam plakala zbog Dače i svih stvari koje mi je izgovorio - rekla je Aneli.

- Ja s njom pričam, a oči su joj pune suza. Mora da shvati da ja s njom nikada neću biti već da možemo da imamo okej odnos zbog Nore - rekao je Asmin.

- Je l' misliš da bih ja ikada s tobom u životu više bilo? - upitala je Aneli.

- Ne mislim nego znam. Mi ne možemo da pričamo jer ona uvek ima emocije prema meni Ona devojka nije normalna i ja ne želim više da pričam s njom - rekao je Asmin.

- Ja sam njoj zamerio koka kolu, ovo što se dešava sada će

Autor: N.Panić