Tenzija se ne smiruje: Mina i Aneli se umešale da brane Boginju od Sare i Sandre, ori se spavaća soba od urlika! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Mina Vrbaški i Aneli Ahmić umešale su se u sukob Tanje Stijelje Boginje, Sare Raič﻿ević i Sandre Todić i počele su da brane Boginju zbog monstruoznih reči izgoverene na njen račun.

- Što mi dirate hranu? - upitala je Boginja.

- Ustaj k*rvetino šugava - rekla je Sara.

Foto: TV Pink Printscreen

- U što su dobre grisine - rekla je Sandra.

- Smećarko jedna - rekla je Sara R.

- Prestani - rekla je Mina.

- Neću da prestanem - rekla je Sara R.

- Mina, budi realna i nemoj da je braniš zato što je gotiviš - rekla je Sandra.

- Prve ste počele, nemoj da je dirate - rekla je Mina.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ne, nije tačno - rekla je Sara R.

- Ona tebi nije dirala dete - rekla je Mina.

- Jeste, j*bem ti i mamu i tatu - rekla je Sara.

- Smećarke - rekla je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

- Babun, sedi dole. Ajmo jedan test za trudnoću - govorila je Sara R.

- Bolesnice dve - rekla je Aneli.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

