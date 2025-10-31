Tenzija se ne smiruje: Mina i Aneli se umešale da brane Boginju od Sare i Sandre, ori se spavaća soba od urlika! (VIDEO)

Bukti rat!
Mina Vrbaški i Aneli Ahmić umešale su se u sukob Tanje Stijelje Boginje, Sare Raičević i Sandre Todić i počele su da brane Boginju zbog monstruoznih reči izgoverene na njen račun.
- Što mi dirate hranu? - upitala je Boginja.
- Ustaj k*rvetino šugava - rekla je Sara.
- U što su dobre grisine - rekla je Sandra.
- Smećarko jedna - rekla je Sara R.
- Prestani - rekla je Mina.
- Neću da prestanem - rekla je Sara R.
- Mina, budi realna i nemoj da je braniš zato što je gotiviš - rekla je Sandra.
- Prve ste počele, nemoj da je dirate - rekla je Mina.
- Ne, nije tačno - rekla je Sara R.
- Ona tebi nije dirala dete - rekla je Mina.
- Jeste, j*bem ti i mamu i tatu - rekla je Sara.
- Smećarke - rekla je Aneli.
- Babun, sedi dole. Ajmo jedan test za trudnoću - govorila je Sara R.
- Bolesnice dve - rekla je Aneli.
Autor: N.Panić