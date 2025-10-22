Fanovi su me gledali godinama i kopirali: Maja razvezala jezik i urnisala Aneli, pa je proglasila fetišarkom! (VIDEO)

Bukti rat!

U toku je emisija ''Radio Amnezija'', a voditelji Bora Santana i Filip Đukić ugostili su Maju Marinković koja je progovorila o svom sukobu sa Aneli Ahmić, a potom se osvrnula i na Luku Vujovića.

- Otkud to da ste spustili loptu ti i Asmin? - upitao je Bora.

- Nismo spustili loptu uopšte, ja ne menjam svoj stav nikada. Uvek sam pričala da sam između njega i Aneli na njegovoj strani i to je to, tu nikakve kontradiktornosti nema - rekla je Maja.

- Kakav je tvoj odnos sa Aneli? - upitao je Filip.

- Moje mišljenje o njoj je najgore moguće mišljenje jer su to moji fanovi koji su godinama mene gledali i kapirali. Ona itekako treba da komentariše njene porodične odnose sa Neriom i ona kao njegova tetka ima obavezu da komentariše to i stane uz njega - rekla je Maja.

- Da li te gledao Luka? - upitao je Bora.

- Meni je Luka korektan momak, ali on nema karakter. Mislim da su imali dogovor, sve pomno slušam i pratim. Poenta je težine osobe koja ima kredibilitet u rijalitiju. Ima fetiš na moje bivše, mene njeni ne interesuju, a da li ja njih interesujem to je već njihova stvar - rekla je Maja. Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić