AKTUELNO

Zadruga

Fanovi su me gledali godinama i kopirali: Maja razvezala jezik i urnisala Aneli, pa je proglasila fetišarkom! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Bukti rat!

U toku je emisija ''Radio Amnezija'', a voditelji Bora Santana i Filip Đukić ugostili su Maju Marinković koja je progovorila o svom sukobu sa Aneli Ahmić, a potom se osvrnula i na Luku Vujovića.

- Otkud to da ste spustili loptu ti i Asmin? - upitao je Bora.

pročitajte još

Ovo će ga zaboleti: Aneli priznala Neriu da mu da ne veruje da je Sita htela da gurne trudnu Hanu niz stepenice! (VIDEO)

- Nismo spustili loptu uopšte, ja ne menjam svoj stav nikada. Uvek sam pričala da sam između njega i Aneli na njegovoj strani i to je to, tu nikakve kontradiktornosti nema - rekla je Maja.

Foto: TV Pink Printscreen

- Kakav je tvoj odnos sa Aneli? - upitao je Filip.

- Moje mišljenje o njoj je najgore moguće mišljenje jer su to moji fanovi koji su godinama mene gledali i kapirali. Ona itekako treba da komentariše njene porodične odnose sa Neriom i ona kao njegova tetka ima obavezu da komentariše to i stane uz njega - rekla je Maja.

pročitajte još

Dača insajder nastavlja da skida maske: Razotkriva takmičare kao niko do sad, tek će goreti sve! (VIDEO)

- Da li te gledao Luka? - upitao je Bora.

Foto: TV Pink Printscreen

- Meni je Luka korektan momak, ali on nema karakter. Mislim da su imali dogovor, sve pomno slušam i pratim. Poenta je težine osobe koja ima kredibilitet u rijalitiju. Ima fetiš na moje bivše, mene njeni ne interesuju, a da li ja njih interesujem to je već njihova stvar - rekla je Maja. Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#Narod Pita

#elita live

#elita najnovije

#elita narod pita

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Pljušte brutalne prozivke: Zorica razvezala jezik i nikad žešće urnisala Daču! (VIDEO)

Zadruga

Brutalno rešetanje Mine Vrbaški! Repetirala vređalicu i žestokim prozivkama unakazila Aneli, pa tek najavila razotkrivanje! (VIDEO)

Zadruga

Stavio sve karte na sto: Đedović negira da je Matoru zanemario zbog Anite i Anđela, ona promenila sve boje, pa razvezala jezik! (VIDEO)

Zadruga

Komšija joj okrenuo leđa: Luka udelio Slađi mali budžet, ona skočila ko oparena, pa razvezala jezik do Zlatibora: Ovo je tvoj debakl! (VIDEO)

Zadruga

'DOĐI, DOK JOŠ IMAŠ KOME' Aneli smatra da je Janjuš sramoti svojim ponašanjem, pa ga proglasila većinskim krivcem za njihov užasan odnos! (VIDEO)

Zadruga

NE PRONALAZE ZAJEDNIČKI JEZIK! Aneli i Luka nastavljaju da teraju inat jedno drugom, nastao haos! (VIDEO)