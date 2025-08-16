Leti perje na sve strane: Aleks i Ivan zaratili nikad žešće, uvrede pljušte za sve pare! (VIDEO)

Haos!

U toku je emisija "Narod pita". Voditelj Darko Tanasijević večeras je ugostio Aleksandru Nikolić, Jelenu Ilić i Ivana Marinkovića.

- Ja bih Jelenu najstrašnije osudila jer mislim da se neprimereno ponela prema Ivanu, a Aleksandru bih pozdravila i jako mi je krivo što nije uspela njena i Ivanova veza - rekla je gledateljka.

- Kakav su vam par bili Aleksandra i Ivan? - upitao je Darko.

- Ona je slatka, dok je Milovan nikakav. Mislim da su bili lep par, ali Ivan će naći sreću na trećoj strani - rekla je gledateljka.

- Ivan je bacio oko na jednu našu ženu iz publike - rekao je Darko.

- Meni je jako drago jer sam ja Ivanov veliki fan. Želim mu sve najbolje u životu i pitala bih Ivana: ''Šta misliš o odnosu sa Lenom i Željkom?'' - upitala je gledateljka.

- Sa Lenom nemam nikakav odnos i kontakt, to već svi znaju godinama unazad. Sa Željkom je sve u redu i on mene obožava. Ja samo moram da kažem da znam da me čeka jedna prevelika životna ljubav - rekao je Ivan.

- Aleks da li te boli što je javnost više podržala Terzu i Munju da budu očevi, a kada si ti u pitanju su ravnodušni na tvoju borbu za dete? - glasilo je pitanje na X, a koje je pročitao Darko.

- Dobijam stvarno poruke i mnogo mi znači jer ja ovo nisam očekivala da će se desiti, nadam se da će sve biti kako treba - rekla je Aleks.

- Pitanje za Jelenu: ''Kažeš Ivan nije dobro, a čovek je bio sa Mateom, Brankom, Aleks i s tobom pre sezone za 200 EVRA...Pa ne deluje baš da umire'' - pročitao je Darko.

- On nema dvesta evra jer pozajmljuje od Marije 5000 dinara - rekla je Jelena.

- Aleksandra kako si mogla da se pomiriš sa onim krapinskim čovekom posle onakvih reči? - glasilo je pitanje na X.

- Mogla sam eto... Katstrofa je i užas, ali ja sam praštala mnogima i oprostila - rekla je Aleks.

- Ona sad kao nešto fino priča, a ljudi je lepo pitaju. Čovek je unakazio - rekao je Ivan.

- Koliko si ti žena unakazio? - upitala je Aleks.

- Molim? Ovaj čovek koji sedi tamo te tri meseca urnisao, a oni te sada pitaju: ''Kako si mogla da se pomiriš s njim?'' - rekao je Ivan.

- Jelena i ja nismo žene da si nam potreban ti da bi nam branio. Ti si bezobrazan i kvaran, ja sa tobom ne mogu da budem - rekla je Aleks.

- Ja trpim do 4.20, ali sam te peglao i to je bitno - rekao je Ivan.

- Pominješ peglanje, a imaš ćerku - rekla je Aleks.

- Kulturna ženo koja imaš ćerku koju ne viđa - rekao je Ivan.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić