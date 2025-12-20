Jednom sreća, drugom tuga! Žestoka svađa Luke i Đukića zbog Anite trese Belu kuću: Istu situaciju smo imali napolju... (VIDEO)

Haos!

Voditelj Darko Tanasijević podigao je Filipa Đukića, kako bi sa njim porazgovarao o odnosu Anite Stanojlović i Luke Vujovića.

- Ne želim da mi se moja porodica meša u moje sukobe sa nekim ljudima. Meni to ne treba i nemam pet godina, ja ću to da rešim kako mislim da treba. Ne mogu da prepoznam neke stvari. Možda taj period koji se nismo družili, pa ga pamtim kroz to, možda se promenio. Možda ga je i prošla sezona promenila. Jajarski potez! Kad sam ja nju odjavio, oni uđu u vezu. Ako neko može da veurje da je to istina... - rekao je Filip.

- Sa Boginjom si sedeo 20 dana - rekao je Luka.

- Ja te dovoljno poznajem i meni ne možeš da radiš tu manipulaciju. Čovek da je došao meni dok smo bili u tom odnosu i da je rekao: "Sviđa mi se Anita, želim da uđem u vezu sa njom"... Ja sam njemu verovao. Teodora i ja samo se gledali, pa su oni raskinuli, pa je bilo šta je bilo. On hoće da prebaci loptu, a moje mišljenje i stav neće niko promeniti. Ja nemam ništa protiv da budu u vezi. Njoj je bolje da je neko prizna za devojku, nego da bude u kombinaciji koja nema perspektivu. Mi smo istu situaciju imali napolju kad je na mom rođendanu upoznala Boškića i ušla u vezu i meni je prestala da se javlja. On mi nije bio prijatelj kao Luka - rekao je Filip.

- Kružila je priča kroz kuću kako je tebe blam Luke i njegovog ponašanja - rekao je Darko.

- Ja ne bih bio prijatelj da sam ga odje*ao, a ja ga nisam odje*ao. Nisam mu ja psihijatar i psiholog - rekao je Filip.

- Da li si mogao da veruješ da će te Luka tako lako izdati i ući u vezu? - pitao je Darko.

- Nisam mogao da verujem, ali to se dešava. Ako je to pravljenje žrtve, onda neka. Ja sam rekao da jedino može da me poremeti je Luka. Šta imam od toga da se napušavam sa njim preko stola. Kad kod sam slušao svoju intuiciju bilo je dobro, sve ostalo sam popušio ku*ac. Ja da priznam vezu sa Anitom sa kojom ne želim vezu, je l' to radi pravi muškarac?! - rekao je Filip.

- Luka se pravda da nije ništa radio dok si ti bio sa Anitom, pa kako su se onda poljubili? - pitao je Darko.

- Da sam mlađi ovo bi mi bilo smešno. Dovoljno je da sediš pored nekoga, oseti se ta energija - rekao je Filiop.

- Kako se osećaš kad čuješ da su imali se*s? - pitao je Darko.

- Nemam ništa protiv! Nek imaju svaki dan! Daj Bože da imaju svadbu ovde i da ostane trudna! - rekao je Filip.

