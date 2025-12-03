Para vrti gde burgija neće! Žestoka svađa Luke i Zorice zbog novca, leti perje na sve strane (VIDEO)

Haos!
Nakon raspodele budžeta za žurku, Zorica Marković je ovonedeljnom vođui Luki Vujoviću vratila svoje pare što je kod njega izazvalo gnev, te je otišao da se obračuna sa njom.
- Zorice pet puta sam pitao, nisi bila tu. Kao kučetu si mi bacila. To si sad uradila i više mi se ne obraćaj. Kad dobiješ poštovanje ima da ga uzvratiš - rekao je Luka.
- Nije zbog toga - rekla je Zorica.
Ubrzo se njihov sukob nastavio u hotelu kada je Zorica uletela da se obračuna sa njim.
- Kako se ponašaš? Zašto se ponašaš tako prema meni? Jesi li svestan kako si uleteo u sobu sa prstom? - rekla je Zorica.
- Nemoj da se dereš - ponavljao je Luka.
- Sad ti mene slušaš! Dala sam ti sto dinara zato što mi ne trebaju nego da daš ko je čistio. Ti meni nemoj da se obraćaš! - rekla je Zorica.
Detaljnije u nastavku ovog teksta.
Autor: A.Anđić