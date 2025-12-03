AKTUELNO

Zadruga

Para vrti gde burgija neće! Žestoka svađa Luke i Zorice zbog novca, leti perje na sve strane (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Haos!

Nakon raspodele budžeta za žurku, Zorica Marković je ovonedeljnom vođui Luki Vujoviću vratila svoje pare što je kod njega izazvalo gnev, te je otišao da se obračuna sa njom.

- Zorice pet puta sam pitao, nisi bila tu. Kao kučetu si mi bacila. To si sad uradila i više mi se ne obraćaj. Kad dobiješ poštovanje ima da ga uzvratiš - rekao je Luka.

- Nije zbog toga - rekla je Zorica.

Foto: TV Pink Printscreen

Ubrzo se njihov sukob nastavio u hotelu kada je Zorica uletela da se obračuna sa njim.

- Kako se ponašaš? Zašto se ponašaš tako prema meni? Jesi li svestan kako si uleteo u sobu sa prstom? - rekla je Zorica.

- Nemoj da se dereš - ponavljao je Luka.

Foto: TV Pink Printscreen

- Sad ti mene slušaš! Dala sam ti sto dinara zato što mi ne trebaju nego da daš ko je čistio. Ti meni nemoj da se obraćaš! - rekla je Zorica.

Autor: A.Anđić

