Zadruga

LETI PERJE: Zorica i Milena ušle u žestok verbalni okršaj, pljušte uvrede na sve strane! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Haos!

Tokom ankete, došlo je do žestokog verbalnog obračuna između Zorice Marković i Milene Kačavende.

Foto: TV Pink Printscreen

- Bebica, Teodora i Kačavenda, koja mi je pretila - rekla je Zorica.

- Smrdo jedna, nemoj da lažeš. Sram da te bude - kazala je Milena.

- Začepi, ajde - dodala je Zorica.

- Ku*vetino matora - kazala je Milena.

Foto: TV Pink Printscreen

- Zbog čega si se upišala u plavoj haljini kad si bila? - upitala je Zorica.

- Duvaj ku*ac - rekla je Milena.

- Lalić, ćuti - rekla je Zorica.

- Da, moje devojačko prezime je to, na koje sam ponosna - rekla je Milena.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.  

Autor: S.Z.

