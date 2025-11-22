LETI PERJE: Zorica i Milena ušle u žestok verbalni okršaj, pljušte uvrede na sve strane! (VIDEO)

Haos!
Tokom ankete, došlo je do žestokog verbalnog obračuna između Zorice Marković i Milene Kačavende.
- Bebica, Teodora i Kačavenda, koja mi je pretila - rekla je Zorica.
- Smrdo jedna, nemoj da lažeš. Sram da te bude - kazala je Milena.
- Začepi, ajde - dodala je Zorica.
- Ku*vetino matora - kazala je Milena.
- Zbog čega si se upišala u plavoj haljini kad si bila? - upitala je Zorica.
- Duvaj ku*ac - rekla je Milena.
- Lalić, ćuti - rekla je Zorica.
- Da, moje devojačko prezime je to, na koje sam ponosna - rekla je Milena.
Detaljnije u nastavku ovog teksta.
Autor: S.Z.