Tenzija dostigla vrhunac: Anđelo i Kačavenda zapenili jedno na drugo, žestoka svađa trese Belu kuću! (VIDEO)

Haos!

Takmičari "Elite" dobili su zadatak da glasaju za osobu koja najviše brine o drugim osećanjima, iako to ide na njegovu štetu.

- Prvo mesto Bebica. Sediš bez energije, ne smatraš da si kriv, a njoj nisi uputio nijednu ružnu reč. Ti si sam sebi napravio pakao. Drugo mesto Luka, ja ne mislim da si ti loš, samo da si pogubljen i da radiš pofrešne stvari. Treba da braniš svoju devojku, ali ne po svaku cenu. Treća osoba Jovan koji na svoju štetu pravi budalu od sebe - govorio je Janjuš.

- Janjuše, koja je razlika između Jovana i tebe? - pitala je Aneli.

- Nema razlike, imala si priliku da me navedeš - rekao je on.

Milena Kačavenda i Anđelo Ranković ponovo su zaratili kad je ona krenula da navodi.

- Milena, ti gledaš u mene i navodiš sa kim si se svađala - rekao je Anđelo.

- Ti si meni rekao da ne duvaš čak ni kad se svađam - dodala je Milena.

- E, boli me k*rac shvati kako hoćeš. Kad je tema Boginja nema šta da tražiš tu, kad tema nema veze sa tobom - govorio je on.

- Ma ko vas pita? Je l' me vi plaćate? Je l' ste me vi doveli ovde? - pitala je ona.

- Hoćeš da se svađaš, baš me briga - rekao je Anđelo.

- Nervozan si, pa hoćeš da se svađaš. Nisam dunula tebi - govorila je Milena.

- Evo ja ti se izvinjavam - dodao je on.

- Ne moraš, rekao si šta si imao - rekla je Kačavenda.

- Ma idi bre, budala... Ja se raspravljam tu - nastavio je on.

Autor: A. Nikolić