Opšti haos u dvorištu! Takmičari Elite 9 pokušavaju da osveste Neria, osudili ga jer ne brani Hanu od napada (VIDEO)

Haos!
Žestoka svađa između Hane Duvnjak i Neria Ružanjija nastavila se u dvorištu, pa su im se pridružoili i drugi učesnici.
- Šta sam ja sad trebao da uradim? - pitao je Nerio.
- Da je odbraniš od Aneli - rekao je Uroš.
- Nije Aneli njega napala - rekao je Nerio.
- Budi muško, zaštiti je! Što se nisi razdvojio od Rade? - pitao je Uroš.
- Ja njemu ne zameram Radu, ali ovo je druga priča - rekla je Hana.
- Ja se smeškam i ja klimam glavom? - pitao je Nerio.
- Priznaj da ti se sviđa - rekla je Boginja.
- Ćutiš - rekao je Terza.
- Rekao sam da me ne zanima nijedna žena - rekao je Nerio.
- Moraš da budeš jasniji i iskreniji - rekao je Terza.
- Je l' sad ja moram da imam pretaranu rekaciju? - vikao ne Nerio.
- Asmin je juče rekao da sam kokainska zavisnica - rekla je Hana.
Detaljnije pogledajte u nastavku.
Autor: A.Anđić