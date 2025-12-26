Opšti haos u dvorištu! Takmičari Elite 9 pokušavaju da osveste Neria, osudili ga jer ne brani Hanu od napada (VIDEO)

Haos!

Žestoka svađa između Hane Duvnjak i Neria Ružanjija nastavila se u dvorištu, pa su im se pridružoili i drugi učesnici.

- Šta sam ja sad trebao da uradim? - pitao je Nerio.

- Da je odbraniš od Aneli - rekao je Uroš.

- Nije Aneli njega napala - rekao je Nerio.

- Budi muško, zaštiti je! Što se nisi razdvojio od Rade? - pitao je Uroš.

- Ja njemu ne zameram Radu, ali ovo je druga priča - rekla je Hana.

- Ja se smeškam i ja klimam glavom? - pitao je Nerio.

- Priznaj da ti se sviđa - rekla je Boginja.

- Ćutiš - rekao je Terza.

- Rekao sam da me ne zanima nijedna žena - rekao je Nerio.

- Moraš da budeš jasniji i iskreniji - rekao je Terza.

- Je l' sad ja moram da imam pretaranu rekaciju? - vikao ne Nerio.

- Asmin je juče rekao da sam kokainska zavisnica - rekla je Hana.

Autor: A.Anđić