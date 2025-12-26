AKTUELNO

Zadruga

Opšti haos u dvorištu! Takmičari Elite 9 pokušavaju da osveste Neria, osudili ga jer ne brani Hanu od napada (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Haos!

Žestoka svađa između Hane Duvnjak i Neria Ružanjija nastavila se u dvorištu, pa su im se pridružoili i drugi učesnici.

- Šta sam ja sad trebao da uradim? - pitao je Nerio.

- Da je odbraniš od Aneli - rekao je Uroš.

- Nije Aneli njega napala - rekao je Nerio.

- Budi muško, zaštiti je! Što se nisi razdvojio od Rade? - pitao je Uroš.

pročitajte još

Trudi se da ih razdvoji!? Aneli uložila poslednji atom snage da okrene Neria protiv Hane, pa naletela na žestoku osudu! Trese se Bela kuća (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja njemu ne zameram Radu, ali ovo je druga priča - rekla je Hana.

- Ja se smeškam i ja klimam glavom? - pitao je Nerio.

- Priznaj da ti se sviđa - rekla je Boginja.

- Ćutiš - rekao je Terza.

- Rekao sam da me ne zanima nijedna žena - rekao je Nerio.

Foto: TV Pink Printscreen

pročitajte još

TAKI BRITKA SABLJA! Majin otac brutalno uzvratio Poršelini na prozivke: Jeftinija je nego PLAVI MOST, ona košta 11 evra!

- Moraš da budeš jasniji i iskreniji - rekao je Terza.

- Je l' sad ja moram da imam pretaranu rekaciju? - vikao ne Nerio.

- Asmin je juče rekao da sam kokainska zavisnica - rekla je Hana.

Detaljnije pogledajte u nastavku. 

Autor: A.Anđić

#ELITA

#ELITA 9

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Pink

#Pink TV

#elita live

#elita pink.rs

POVEZANE VESTI

Zadruga

Na stubu srama: Takmičari brutalno osudili Hanu zbog druženja s Anastasijom nakon svih bljuvotina! (VIDEO)

Zadruga

KARAMBOL: Aneli pukla od besa i iz sveg glasa počela da urliče na Hanu i Neria! Ređa teške prozivke (VIDEO)

Zadruga

Takmičari brutalno osudili Hanu: Raskrinkali njene ucene prema Neriu, sve su sigurniji da želi da ga skloni od Aneli! (VIDEO)

Zadruga

Novi preokret: Alibaba počeo da brani i ostale Ahmiće, pokušao da ućutka Neria i Hanu tokom sukoba sa Aneli! -Nastao HAOS (VIDEO)

Domaći

Opšti haos u Beloj kući: Hana na meti žestokih napada, Maja i Bebica skočili da brane Neria i nju! (VIDEO)

Zadruga

GASTOZ NA STUBU SRAMA: Takmičari ga osudili zbog ponižavanja Anđele, zaratio na više frontova! (VIDEO)