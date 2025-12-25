AKTUELNO

Zadruga

Na stubu srama: Takmičari brutalno osudili Hanu zbog druženja s Anastasijom nakon svih bljuvotina! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Haos!

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'', a voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje za Hanu Duvnjak.

- Šta ti tešiš tu zlobnicu od Anastasije koja je tako silne uvrede izgovorila za tebe? - glasilo je pitanje.

- Mi smo to rešile i sinoć, a ona je to možda pogrešno shvatila što je ovde pričala. Izgleda mi isto kao i ja i složile smo se, ali joj zameram. Ne volim kad je neko loše, uvek ću pomoći svakom. Ona je rekla da se kaje što je išta rekla, ali mislim da je pobrkala priču - rekla je Hana.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja sam njoj rekla da ja znam šta se tu desilo i posle joj se izvinila - rekla je Anastasija.

- Pa Hana ti s tim što se ona druži s Anastasijom, sve je dokazala što joj ne ide u korist - rekao je Janjuš.

- Anastasija nije tada lagala i zna društvo koje je tu dolazilo, kao što i zna šta su radili - rekla je Aneli.

- To je tada Anastasija slagala, posle mi se izvinila - rekla je Hana.

Foto: TV Pink Printscreen

- Mene je malo iziritiralo što je Hana kad je došla ovde govorila da nikad nije ovo ili ono radila, predstavljala se kao neka grešnica - rekla je Anastasija.

- Ti si sa mnom izašla jednom samo - rekla je Hana.

Detaljnije pogledajte u nastavku. 

Autor: N.Panić

