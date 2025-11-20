Svim silama pokušava da se opere: Teodora na stubu srama, takmičari provalili kako je zakuvala sukob Bebice i Filipa! (VIDEO)

Haos u programu!

Tokom emisije "Pitanja gledalaca" Maja Marinković žestoko je urnisala Teodoru Delić, a onda su i ostali takmičari dali sud o haosu koji se desio.

- Terza i ostali da budu najgori. Filip mi to nije rekao, ja sam se toga setio i neke stvari sam rekao samo u svađi. Filip i ja ne pričamo o ribama sa kojima je bio, ja ga pitam, ali on neće da kaže. Bio sam ljut na Filipa jer je sebi dozvolio da ga navučeš. Pokazala si da je Teodora utorak devojka, pokatala si da se Filip sprda, ali si i sebe ukanalila - govorio je Terza.

- Filipov i moj odnos je isti, ne postoji razlika. Meni je žao jer se Filip nalazi u ovakvoj situaciji. Filip da nije bio pijan ne bi legao prekoputa Bebice, nego je ova iskoristila situaciju. Taki, pričaj sve. NIje mi jasno kakav problem imaju sa mojim odnosom sa Filipom - rekla je Maja.

- Ja ne verujem da se Filip namerno rugao. Teodora mi je sinoć rekla: "Da li vidiš šta radi sa Majom? Dobro on je slobodan momak", njoj je bilo krivo. Ona je sama od sebe napravila k*rvu, sve se slažem što je napravio Asmin. Ja mislim da je Teodora najviše kriva jer nije trebala da dozvoli da on tu legne - komentarisao je Bora.

- Za šta je Teodora kriva, nije mi jasno? - upitao je Ivan.

- On je probao na patetiku, a kad nije upalilo pokušao je da napravi ovo da se desi što se i desilo. Čovek plače ovde kao p*čka pet dana, a onda se desi ovo - rekla je Jakšićka.

- Ja sam jedini koji je rekao Filipu da mu ovo nije trebalo. Nije bila prirodna reakcija od Bebice što ovako nije od početka. Bebica je trebao da kaže Filipu svašta jer je ove sezone radio sve suprotno, pre je išao za Teodorom i zaustavljao je. Njemu se skupljalo. Bebica je jedini krivac što je došlo do ovoga. On da je reagovao tada Filip ne bi nastavio taj odnos - pričao je Luka.

- Ja sam podržala to jer je Filip bio direktan. Filip joj je dao vetar u leđa kad je stao iza svake svoje reči. Ja mislim da je Bebica verovao Teodori, bio je u stanju šoka i šetao je 1000 kilometara. Svi poznajemo Bebicu, bilo je pitanje momenta kad će da pukne - govorila je Milena Kačavenda.

Autor: A. Nikolić