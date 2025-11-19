Sebe pokušava da opere: Teodora svim silama gazi Maju da je utorak devojka, Miljana je unakazila! (VIDEO)

Otvara joj oči!

Miljana Kulić želela je da sazna kako se oseća Teodora Delić, a ona je sve vreme okretala priču i ponižavala Maju Marinković da je utorak devojka dok se pravdala da je nju Filip Đukić pokušao da poljubi tri puta.

- Utisak večeri su Maja i Filip? - upitala je Miljana.

- Ma šta vam je ljudi, pa ja nemam emocije prema njemu da me zaboli. Zabolelo me jedino u predelu prepona - rekla je Teodora.

- Vrati se u sigurnu kuću - rekla je Miljana.

- Ma kakvi, poenta je da je Maja utorak devojka ukoliko je on ne ozvaniči - rekla je Teodora.

- Nisu se poljubili - rekla je Miljana.

- Ja sam ga odbila tri puta - rekla je Teodora, a onda zapevala: ''Praštaj''.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić