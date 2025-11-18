AKTUELNO

Zadruga

OPLELA BEZ ZADRŠKE! Teodora bez blama napljuvala Bebičinu majku, pokušava da opere sebe (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Au!

Dačo Virijević i Teodora Delić osamili su se od drugih ukućana kako bi porazgovarali o njenom odnosu sa Nenadom Macanovićem Bebicom.

- Ako on ustane i kaže da sam ja njegova najveća ljubav, onda bi njemu bilo neprijatno da sedi sa ljudima koi me pljuju. Hoću samo da dokažem - rekla je Teodora.

- Ti nisi toliko jaka uopšte, vidim da te pogodi sve. Umeš da se odbraniš - rekao je Dasčo.

- Ne prija mi nepravda - rekla je Teodora.

Foto: TV Pink Printscreen

- Znam, ovo je trenutak da se sama odbraniš. Ako ne želiš kontakt sa njim nema šminkanja an njegovom krevetu, evo ti i krevet, evo ti sve - rekao je Dačo.

- Mi se dogovorimo da mi se ne meša u odnos, a on kaže da će da me izbegava, a već jutros vidim da leži na krevetu u Odabranima iako zna da se još nismo prebacili - rekla je Teodora.

- Sinoć su se svi okrenuli! Moraš to da očekuješ, tebe treba da boli ku*ac. Kakvu je osudu Sofija doživela i ništa. Koliko se devojaka slikalo sa Sofijom - rekao je Dačo.

Foto: TV Pink Printscreen

- Imam osećaj da su mene osudili više od nje. Malopre mi Mina kaže da Milena priča da sam ja ovo sve isplanirala, a ona meni priča drugu priču. Najjače što je Filip veslao na veridbi - rekla je Teodora.

- Kad to reče mene presče - rekao je Dačo.

- Ja se u njegovoj kući nisam osećala kao u svojoj. Je l' treba da se zakopčam do grla? Ja nikad nisam išla nekulturna, ali to je kad nekoga ne voliš. Ja treba sutra da živim sa njim, a tako da se osećam, da me gledaju kao odbačenu. Otac i sestra su fer i korektni. Nju sam baš zavolela, a majka... Zamisli da dođeš kod čoveka u kuću i njegova majka da te pita što nisam otišla kući - rekla je Teodora.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: A.Anđić

#ELITA

#ELITA 9

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Pink

#Pink TV

#elita live

#elita pink.rs

POVEZANE VESTI

Zadruga

Bez blama! Teodora besramno priznala da Terza ništa nije lagao za nju i Đukića, Asmin je žestoko prozvao pred svima: Ona je za mene ku*ava u duši (VID

Zadruga

Ne štedi reči! Teodora bez srama nastavlja da blati Bebicu: Fuj mi je ovo što izmišlja (VIDEO)

Domaći

Nova tura poniženja: Teodora Delić razvezala jezik i bez zadrške oplela po Sofiji Janićijević! (VIDEO)

Zadruga

SROZAO MU EGO DO KOSKE! Mića bez zadrške osolio po Boži, smatra da ima PROVIDNU SUJETNU FACU, Džons dao sve od sebe da se opravda! (VIDEO)

Zadruga

ON JE ZNAO KOME STAVLJA PRSTEN! Teodora zaboravila na empatiju, pokušala pokušala da pregazi Bebicu kako bi sebe oprala (VIDEO)

Zadruga

Stavio ružičaste naočare: Luka pokušava da opere Aneli od dopisivanja sa Janjušem, pa dobio još novih detalja (VIDEO)