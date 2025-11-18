OPLELA BEZ ZADRŠKE! Teodora bez blama napljuvala Bebičinu majku, pokušava da opere sebe (VIDEO)

Au!

Dačo Virijević i Teodora Delić osamili su se od drugih ukućana kako bi porazgovarali o njenom odnosu sa Nenadom Macanovićem Bebicom.

- Ako on ustane i kaže da sam ja njegova najveća ljubav, onda bi njemu bilo neprijatno da sedi sa ljudima koi me pljuju. Hoću samo da dokažem - rekla je Teodora.

- Ti nisi toliko jaka uopšte, vidim da te pogodi sve. Umeš da se odbraniš - rekao je Dasčo.

- Ne prija mi nepravda - rekla je Teodora.

- Znam, ovo je trenutak da se sama odbraniš. Ako ne želiš kontakt sa njim nema šminkanja an njegovom krevetu, evo ti i krevet, evo ti sve - rekao je Dačo.

- Mi se dogovorimo da mi se ne meša u odnos, a on kaže da će da me izbegava, a već jutros vidim da leži na krevetu u Odabranima iako zna da se još nismo prebacili - rekla je Teodora.

- Sinoć su se svi okrenuli! Moraš to da očekuješ, tebe treba da boli ku*ac. Kakvu je osudu Sofija doživela i ništa. Koliko se devojaka slikalo sa Sofijom - rekao je Dačo.

- Imam osećaj da su mene osudili više od nje. Malopre mi Mina kaže da Milena priča da sam ja ovo sve isplanirala, a ona meni priča drugu priču. Najjače što je Filip veslao na veridbi - rekla je Teodora.

- Kad to reče mene presče - rekao je Dačo.

- Ja se u njegovoj kući nisam osećala kao u svojoj. Je l' treba da se zakopčam do grla? Ja nikad nisam išla nekulturna, ali to je kad nekoga ne voliš. Ja treba sutra da živim sa njim, a tako da se osećam, da me gledaju kao odbačenu. Otac i sestra su fer i korektni. Nju sam baš zavolela, a majka... Zamisli da dođeš kod čoveka u kuću i njegova majka da te pita što nisam otišla kući - rekla je Teodora.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: A.Anđić