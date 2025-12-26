AKTUELNO

Takmičari brutalno osudili Hanu: Raskrinkali njene ucene prema Neriu, sve su sigurniji da želi da ga skloni od Aneli! (VIDEO)

Šok!

U toku je emisija ''Gledanje snimaka'', a takmičari su imali prilike da pogledaju kako Aneli Ahmić nudi Neriu Ružanjiju guaranu, ali on odbija.

- Neću da uzmem iz principa, imam svoj stav - rekao je Nerio.

- Ja neću da pričam da ne bih ispala najgora. Poštujem svaku njegovu odluku, to je to - rekla je Hana.

- Nisi sada iskrena - rekla je Miljana.

- Jesam, ja neću da ga razdvajam od njegove porodice - rekla je Hana.

- Uvek želim da mu dam, znam da voli da pije guaranu. Pokušala sam mu dati, nije hteo i ne mora što se mene tiče jer to mene ne povređuje. Drago mi je da on ima svoj stav i da jednog dana bude muškarac sa stavom, ali ne volim kada mu ljudi prave bespotrebne priče. Ja i Hana ne delimo isto mišljenje, ali smeta mi - rekla je Aneli.

- Neka se svi sete kada je Aneli rekla da će da ugasi ovu temu i to radi - rekla je Miljana.

- Problem je što ona meni nikad nije rekla da mi je Sita poslala stvari već sam mislio da mi je Aneli poslala - rekao je Nerio.

- Mislim da Nerio treba da spusti loptu sa tetkom jer im je Anastasija svašta rekla, pa pričaju s njom. Mislim da Nerio misli da bi mu Hana zamerila da se pomiri sa Aneli - rekao je Bora.

- Hana je neko ko nema stav i karakter jer priča da je Aneli najstrašnije izvređala, a posle toga joj daje vlažne maramice. Kako je moguće da ona i Anastasija sad spavaju zajedno u krevetu, a ona je najstrašnije vređala? Ti si folirant - rekao je Bebica.

- Nisam folirant nego dobar čovek - rekla je Hana.

- Ja provodim vreme sa vama, ali da Hana nije zamerala Neriu što nema reakcije, on ne bi imao ovako usiljene reakcije - rekla je Rada.

- Ona nije ovako meni rekla, sad drugačije priča - rekla je Hana.

- U rehabu si plakala što te on ne brani od Aneli - rekla je Rada.

- Mislim da njemu Hana zvoca stalno - rekla je Aneli.

Autor: N.Panić

