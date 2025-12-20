STAVIO SVE KARTE NA STO: Ivan Marinković rešio da progovori o tvrdnjama učesnika da gaji emocije prema Aneli! (VIDEO)

Učesnici Elite biraju osobe koje su najrealnije u ljuavnim i partnerskim odnosima. Naredna je svoj stav iskazala Maja Marinković.

- Filip i Anđelo su veoma realni, sa njima se uvek zna na čemu je čovek. Na trećem mestu su Hana i Nerio, oni su najrealniji par ovde - rekla je Maja.

- Anita i Luka ne očekuju ni previše, ni premalo, ja tako mislim sada. Janjuš je na drugom mestu. Pre nego što kažem ko je na trećem mestu, moram da kažem da se često ovde priča o tome da imam emocije prema Aneli, kada budem osetio potrebu, ja ću gledati da tu devojku osojim. Sada nemam emocije prema nekoj od devojaka ovde, zato džaba učesnici tvrde kako sam zaljubljen - kazao je Ivan.

- Dragana je na prvom mestu. Mislim da je pokazala da i pored toga što je Anita ovde, nisi želela da praviš ljubomorne scene. Bebica je veoma realan. On od Teodore očekuje da ima neku priču sa nekim muškarcem i flertovanje koje ide uz to - kazao je Dača.

Autor: S.Z.