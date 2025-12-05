STAVIO SVE KARTE NA STO: Milan uveren da se Sofijina igračka, smatra da je njena interesna sfera jedino Terza! (VIDEO)

Šok!

U narednom video-snimku prikazanom u emisiji ''Gledanje snimaka'', učesnici su imali priliku da vide kako Sofija Janićijević pogledom prati Borislava Terzića Terzu.

- Nemam šta da kažem, osim da Sofija nije iskrena prema Milanu, samo to imam da kažem - rekao je Terrza.

- Ja sam s njom smanjio druženje. Ona jeste lepa i privlačna devojka, to da, ali sam doneo odluku da bude kako je sad - kazao je Milan S.

- Šta ja radim? - upitala je Sofija.

- Pa...vidim kako se ponašaš - rekao je Milan S.

Autor: S.Z.