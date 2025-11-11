STAVIO SVE KARTE NA STO: Anđelo otkrio da li ima emocije prema Aniti, pa Boginja priznala da li flertuje sa njim! (VIDEO)

Šok!
Naredno pitanje tokom Igre istine, Anita Stanojlović je postavila Tanji Stijelji Boginji.
- Pitanje za Boginju. Da li se muvaš sa Anđelom? - upitala je Anita.
- U prolazu se smeškamo jedno drugom, dobacujemo jedno drugom i to je to. Anđelo, da li imaš emocije prema Aniti? - upitala je Boginja.
- Zorica, zbog čega misliš da je tvog sin Ilija rekao da je Miki Dudić čovek bez stava i karaktera? - upitao je Anđelo.
- Pa, ja mislim da su možda neke stvari drugačije protumačene. Ne mislim da je to toliko žestoko - kazala je Zorica.
Autor: S.Z.