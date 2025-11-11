AKTUELNO

Zadruga

STAVIO SVE KARTE NA STO: Anđelo otkrio da li ima emocije prema Aniti, pa Boginja priznala da li flertuje sa njim! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Šok!

Naredno pitanje tokom Igre istine, Anita Stanojlović je postavila Tanji Stijelji Boginji.

Foto: TV Pink Printscreen

- Pitanje za Boginju. Da li se muvaš sa Anđelom? - upitala je Anita.

- U prolazu se smeškamo jedno drugom, dobacujemo jedno drugom i to je to. Anđelo, da li imaš emocije prema Aniti? - upitala je Boginja.

- Zorica, zbog čega misliš da je tvog sin Ilija rekao da je Miki Dudić čovek bez stava i karaktera? - upitao je Anđelo.

- Pa, ja mislim da su možda neke stvari drugačije protumačene. Ne mislim da je to toliko žestoko - kazala je Zorica.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.  

Autor: S.Z.

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

RAZBIO SVE NJENE SUMNJE: Anđelo otkrio da li je tik nakon raskida sa Anitom imao avanturu sa Sarom Stojanović, stavio sve karte na sto! (VIDEO)

Zadruga

OTVORIO SVE KARTE! Anđelo otkrio da li je tajno verio Teodoru Džehverović, pa stavio Aniti do znanja da neće otkrivari NIŠTA iz odnosa sa pevačicom! S

Domaći

Aneli stavila sve karte na sto: Priznala šta oseća prema Mateji, pa otkrila da li priželjkuje pomirenje sa njim (VIDEO)

Domaći

Preokret: Janjuš javno otkrio da Kačavenda ima emocije prema njemu i da nisu samo drugari, priznao da li je spreman za vezu! (VIDEO)

Zadruga

OVOJ DEVOJCI SE SVIĐA OVAJ DEČKO! Bebica sve karte bacio na sto, ubeđen da Teodora ima emocije prema Filipu! (VIDEO)

Zadruga

Baš me iznervirao: Boginja reži na sav glas zbog Anđela, ali i priznala da li i dalje otkida na Đukića! (VIDEO)