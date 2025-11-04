RAZBIO SVE NJENE SUMNJE: Anđelo otkrio da li je tik nakon raskida sa Anitom imao avanturu sa Sarom Stojanović, stavio sve karte na sto! (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Naredno pitanje tokom Igre istine, Borislav Terzić Terza postavio je pitanje Aniti Stanojlović.

- Da li te je iznenadio Anđelov stav prema Mići? - upitao je Terza.

- Jeste, jer smo mi bili dobri sa njim, sad ne znam o čemu je reč. Saro, imam da te pitam nešto. Ti si bila na jednoj žurki, na kojoj smo bili Anđelo i ja. Delovalo je kao da si mu se na*ijala, a onda sam načula da ste imali nešto vas dvoje malo nakon toga o čemu je reč? - upitala je Anita.

- Anita, nisam imao malo nakon toga ništa sa Sarom. Bio sam posle tebe sa jednom plavom devojkom, pa tek onda sam to imao što sam imao sa Sarom - kazao je Anđelo.

- Eto, to je istina. Sale, da li bi ostao sa mnom da zatrudnim ovde, kako bi se ponašao da do toga dođe? - upitala je Sara.

- Da, naravno. Ja sve što radim, radim svesno. Pravićemo svadbu i ovde ako do toga dođe i napolju preozbiljnu. Sve će da grmi jako. Voleo bih da imamo sina i ćerku - kazao je Sale.

