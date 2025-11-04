AKTUELNO

Zadruga

RAZBIO SVE NJENE SUMNJE: Anđelo otkrio da li je tik nakon raskida sa Anitom imao avanturu sa Sarom Stojanović, stavio sve karte na sto! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Bez dlake na jeziku!

Naredno pitanje tokom Igre istine, Borislav Terzić Terza postavio je pitanje Aniti Stanojlović.

Foto: TV Pink Printscreen

- Da li te je iznenadio Anđelov stav prema Mići? - upitao je Terza.

- Jeste, jer smo mi bili dobri sa njim, sad ne znam o čemu je reč. Saro, imam da te pitam nešto. Ti si bila na jednoj žurki, na kojoj smo bili Anđelo i ja. Delovalo je kao da si mu se na*ijala, a onda sam načula da ste imali nešto vas dvoje malo nakon toga o čemu je reč? - upitala je Anita.

- Anita, nisam imao malo nakon toga ništa sa Sarom. Bio sam posle tebe sa jednom plavom devojkom, pa tek onda sam to imao što sam imao sa Sarom - kazao je Anđelo.

Foto: TV Pink Printscreen

- Eto, to je istina. Sale, da li bi ostao sa mnom da zatrudnim ovde, kako bi se ponašao da do toga dođe? - upitala je Sara.

- Da, naravno. Ja sve što radim, radim svesno. Pravićemo svadbu i ovde ako do toga dođe i napolju preozbiljnu. Sve će da grmi jako. Voleo bih da imamo sina i ćerku - kazao je Sale.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.  

Autor: S.Z.

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Stavio sve karte na sto: Munjez otkrio u kakvom je odnosu sa Ivanom! Ona priznala šta joj smeta! (VIDEO)

Zadruga

VRAGOLAN: Sale Luks otkrio Toši koliko dugo je trajala njegova vrela akcija sa Sarom Stojanović! (VIDEO)

Zadruga

STAVIO SVE KARTE NA STO: Mateja rešio da ignoriše Anelino postojanje, pa se osvrnuo na odnos sa Aleksandrom! (VIDEO)

Zadruga

Stavio sve karte na sto: Peja otkrio Aleksandri šta mu je na duši! Progovorio iskreno o svojim emocijama! (VIDEO)

Zadruga

Stavio sve karte na sto: Peja otkrio da se pokajao jer je ponizio Enu pred svima, pa otkrio šta ga je povredilo! (VIDEO)

Domaći

STAVIO SVE KARTE NA STO: Otac Aleksandre Nikolić otkrio u kakvom je odnosu sa Milosavom, progovorio o njenoj prošlosti, pa se osvrnuo na Milovana (VID